手指遭螃蟹夾破皮 10歲男童痛到哭不忍殺生：給牠冷靜期

動物感到受驚或生命受到威脅時，可能會向人類作出攻擊，但人類未必要立即將對方擊殺。山東省1名10歲男童近日遭小螃蟹出「鉗」夾到手指，其處理手法被網民大讚有愛心。從事發時的影片可見，男童當時被螃蟹夾到手指破皮受傷，他不但沒有哭鬧，反而冷靜地叫母親耐心等候，阻止母親剪斷蟹鉗，寧願忍受着痛苦，也不願讓螃蟹受傷。幸好蟹鉗最終果然自行鬆開了，男童的手指亦無大礙。

事發於上周六（2日），山東省威海市1名10歲男童放假時，把家中養的螃蟹放到水池，其間手指被蟹鉗夾到，並且一直沒有鬆開。母親見狀便打算用剪刀剪開蟹鉗，惟男童邊哭邊阻止，又將水倒在螃蟹身上，希望讓牠冷靜下來。幸好小螃蟹不一會兒便鬆開蟹鉗，男童手指只是輕微破皮出血，沒有大礙。

據男童的母親表示，兒子自小便很喜歡魚、蝦和蟹這一類生物，家中也養着一公一母的螃蟹，事發時兒子雖然痛得哭出來，但仍耐心地叫她讓螃蟹冷靜一下，「他（兒子）寧可自己忍着痛，他也不去把牠弄死」。

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文章授權轉載自《香港01》