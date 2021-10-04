女遊動物園搶拍剛滿月幼獅 逾線被阻大叫：我買了門票！

剛出生的動物容易受驚，而動物園一般遊客未經訓練，理應禁止直接觸摸動物。近日湖南省1名女子到懷化市的野生動植物園參觀時，為了能近距離拍攝剛滿月的幼獅，竟試圖闖入警戒線，又大罵阻止她的保安，怒斥：「我今天買了門票的，我拍個照怎麼了？」片段在網上瘋傳後，該女遊客的行為被網友狠批缺德又失儀，更隨時危及自己及動物的安全。

據陸媒報道，事發於上周五（10月1日），湖南省懷化市野生動植物園內1名年輕女遊客試圖闖入警戒線，在旁的保安員見狀立即攔住。片段看到女子多次強調只想近距離為幼獅拍照，又指「拍個照怎麼了」、「（保安）惹人嫌」，但保安則解釋說該獅子是受保護動物，而且僅剛滿月，不能與飼養員以外的人接觸，遂要求女子退後。

不過，該女遊客未有放棄近距離拍照的念頭，並大聲責罵保安員，「你別碰我，你不知道男授受不親嗎？你不要碰我，我今天買了門票的，我拍個照怎麼了？」，最後更大叫「我就要拍，我就要進去拍」，令活動被迫提早結束。

事發影片傳開後，大批網友立即狠批該女遊客，紛紛留言「還好衣服沒破，不然保安就完了」、「這個潑婦有病，讓大獅子來」、「建議下次放成年獅子，給它開個葷」，直指女子橫蠻無理，不顧動物園遊客守則之餘，也容易令幼獅受驚，招致危險。

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文章授權轉載自《香港01》