快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩億年前就存在、與恐龍同時代 貴州再現古老物種「仙女蝦」

香港01 / 陳進安
仙女蝦為兩億年前就存在的古老物種，與恐龍同時代。（天眼新聞／當代先鋒網）
仙女蝦為兩億年前就存在的古老物種，與恐龍同時代。（天眼新聞／當代先鋒網）

貴州省黔南州都勻市勻東鎮甲登村的村民，日前在水塘內發現一種帶有紅色尾巴的罕見甲殼動物，經專家確認，該生物為「仙女蝦」，為兩億年前就存在的古老物種，與恐龍同時代。

貴州大學動物科學學院水產系教授姚俊傑得知村民的發現後，於上月30日率隊前往都勻市現場考察，確認其為仙女蝦。該種小生物體長約兩厘米，全身呈淺綠色，黑色的眼睛向兩邊凸起，並有十幾對腹足，至於紅色尾巴則向兩側分叉。姚俊傑表示，仙女蝦存在逾兩億年，為小型淡水甲殼類生物的統稱。

據了解，仙女蝦學名為枝額蟲，是釵額蟲科的一種水生動物，其生命週期較短，在地球上較少活體。其特點是可以在乾涸的湖底忍受幾萬年的高溫烘烤與冰凍土壤考驗，因仙女蝦的卵比沙粒更小，表面還有一層堅硬的熱保護層，即使在沸水蒸煮後依然具有生命力，而當遇到豐富降雨、水溫降低時便可孵化出殼，獲得新生。

其實，今次已非都勻市首次發現仙女蝦的蹤跡，市民小鄒便在前年在花盆見過。他透露，花盆內的泥土是兩三年前自山上挖來，這些蝦的卵藏在其中並在遇到適合的水溫後孵化出來，只是他之前一直沒有發現。姚俊傑則補充，仙女蝦是難得一見，這次再出現與貴州近年踐行綠色發展理念，生態環境不斷向好有關。

延伸閱讀：

罕見普福來灰蝶現身龍鼓灘　環團發現鹿頸及龍鼓灘蝴蝶品種最多

神祕物種入侵美國　「陰莖蛇」最長達1.5米　恐影響當地生態

文章授權轉載自《香港01》

恐龍

延伸閱讀

貴陽工業博覽會 簽約金438億

《恐龍一億五千萬年》鳥類原來是演化出翅膀會飛的恐龍

瓦楞紙創作鋼鐵人爆紅！鍾凱翔打造巨大羽暴龍

活下去就贏了 研究：當今蛇類物種將近 4,000 種是因恐龍滅絕

相關新聞

抖音主播賤賣圖書？1本1元 1天得7000萬元

抖音帶貨主播劉媛媛日前的「億元」直播專場，最便宜一本1元（人民幣，下同），一天銷售額逾7000萬元（約1085萬美元），...

潮奶奶著漢服 網：歲月不敗美人

浙江杭州第17屆中國國際動漫節上，一位身著漢服的奶奶驚艷亮相，吸引眾多目光。

兩億年前就存在、與恐龍同時代 貴州再現古老物種「仙女蝦」

貴州省黔南州都勻市勻東鎮甲登村的村民，日前在水塘內發現一種帶有紅色尾巴的罕見甲殼動物，經專家確認，該生物為「仙女蝦」，為兩億年前就存在的古老物種，與恐龍同時代。

江西教師背負強姦罪名大半生　喊冤55年連「受害人」也力挺

江西吉安教師汪康夫在1966年被指控犯強姦少女罪，後罪成被判囚10年。然而，該案疑點重重，1978年，已出獄的汪康夫詢問當年涉事女學生時，才得知對方根本不知道自己成為「受害人」，涉事女生更稱年幼時在另外兩名教師引導下寫了檢舉材料。背了一輩子強姦犯罪名的汪康夫覺得十分荒謬，43年來一直申訴喊冤，惟均被地方檢察院駁回。直到上月，最高人民檢察院始表示收到他的材料，已依法受理案件。

回家驚見門鎖被換多了不明衣物 陌生人留字條稱「寶貝」

凌晨回家竟發現大門門鎖被換，鏡子多了張字條，儼然有陌生人住進去？家住湖北武漢的楊女士近日便遇到這樣一樁怪事，甚至驚動警方介入調查。

暴走男赤身扛單車砸計程車 過程全被錄下

大角嘴打赤膊單車男闖馬路，竟大聲惡意狂撲香港計程車的的擋風玻璃！據車Cam影片顯示，計程車駛至九龍殯儀舘對面時，一輛單車突然衝出駛至前方，計程車司機一度按喇叭近5秒示意後方有車輛。單車男疑不滿司機按喇叭，他停在計程車前方，兩人發生口角，單車男更作勢將單車扔向計程車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。