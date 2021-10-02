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江西教師背負強姦罪名大半生　喊冤55年連「受害人」也力挺

香港01 / 陳進安
汪康夫誓要還自己一個清白。（封面新聞）
汪康夫誓要還自己一個清白。（封面新聞）

江西吉安教師汪康夫在1966年被指控犯強姦少女罪，後罪成被判囚10年。然而，該案疑點重重，1978年，已出獄的汪康夫詢問當年涉事女學生時，才得知對方根本不知道自己成為「受害人」，涉事女生更稱年幼時在另外兩名教師引導下寫了檢舉材料。背了一輩子強姦犯罪名的汪康夫覺得十分荒謬，43年來一直申訴喊冤，惟均被地方檢察院駁回。直到上月，最高人民檢察院始表示收到他的材料，已依法受理案件。

現年79歲的汪康夫憶述，他當年在蓮花縣琴水小學教語文，惟1966年5月16日晚上，社教工作組的曾福周突然帶上警察到家中抓他，說他借職務之便找女學生談話、教游泳時，強姦兩名女學生，並猥褻10名，一共涉及12人，而當時他班上的女同學總數才16人，換言之全班大部分女生都成「受害者」。

當年的判決書寫道：汪康夫所犯強姦少女罪，事實屬實，證據確鑿。犯罪情節嚴重手段惡劣，因被告認罪伏法的態度表現極不老實，在事實面前頑固抗拒交代強奸的事實，企圖推卸罪責，根據坦白從寬，抗拒從嚴的方針，判處有期徒刑十年。

出獄後，汪康夫輾轉找到數名「受害人」詢問，涉事女生稱，她年幼時被兩名教師引導寫了檢舉材料，得知汪因此入獄後，她願為其申訴作證。在一封回信中，「受害人」寫到：「接到您的來信，看過以後感到非常奇怪。真是禍從天上來，不知是誰在埋怨和害我......請您今後一定要把這事搞清楚，不要把我的名譽損害。」

汪康夫表示，哪怕他有一丁點和女學生拉扯或者不正經他也就認了，可事實就是沒有，他和學生們關係也很好，當時更是年級的示範班，「我無愧於我的學生」。自此，他開始為自己申訴，即使出獄後僅能當一名月薪30元人民幣的臨時工教師、經濟拮据，即使數十年來屢被地方檢察院駁回，他也沒有放棄，誓要還自己一個清白。

汪康夫的堅持離不開家人的支持，妻子周三英表示，和丈夫初次見面時他才出獄不久，父親病逝，一貧如洗，更十分消瘦，可她就是覺得對方很有修養，很老實。婚後，她曾問丈夫到底有沒有犯過強姦，隨即獲回應但凡有一點不清白都不會如此執着申訴，自此她便再沒有懷疑，堅定地支持對方，「老頭子一輩子辛苦搞申訴，我一輩子辛苦搞勞動搞家務，不要他干家務，我來做，他就把這個事情搞清楚」。

小女兒汪珍珍則表示，父母從未主動提起申訴的困難，直到去年她才知道這件事，而一開始，她不理解父親何以對申訴如此執著，直到父親日漸衰老，不能再每星期走5里路只為寄出一封申訴信時，她才透過幫父親整理材料，得以慢慢了解其經歷，並為父親忿忿不平。

案件距今已55年，家人堅信汪康夫清白，周三英的態度甚至比丈夫更堅決，指這事即使她這一輩子搞不清，也要讓子孫們接手，直到弄清真相為止。而面對最高檢的回音，汪康夫抱有極大的期待，冀能化解一輩子最大的委屈。

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順德女光天化日當街險遭強姦　疑犯被捕稱生活不如意犯案

文章授權轉載自香港01》

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