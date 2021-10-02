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回家驚見門鎖被換多了不明衣物 陌生人留字條稱「寶貝」

香港01 / 文．陳進安
原圖擷自香港01
原圖擷自香港01

凌晨回家竟發現大門門鎖被換，鏡子多了張字條，儼然有陌生人住進去？家住湖北武漢的楊女士近日便遇到這樣一樁怪事，甚至驚動警方介入調查。

和丈夫在上海工作的楊女士，昨日（1日）凌晨3時許從上海返回武漢黃陂區一間她去年購買，但一直沒有長住，只有簡單傢私的房屋休息，然而甫一抵達，她就被震驚。

首先，她見到自己家大門的智能鎖竟無故變成了需要插鑰匙的門鎖，當入屋後，更發現有不少不屬於自己的衣物以及生活用品，如泡麵、睡衣、洗漱用品等。更詭異的是，一面鏡子上還留有一張字條，上面寫着「芝麻開門錢多多。寶貝，住在你這裡了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交於物業」。

同時，原本房子內的門禁卡、水卡和燃氣卡都不翼而飛，至於智能鎖則遭到拆散，於書房的衣櫃中被發現。楊女士非常害怕，馬上報了警。

楊女士憶述，今年6月，她將房屋的出租信息發到網上，隨後一名曾姓工作人員與她聯繫，表示自己是房屋維護員，會有另外的工作人員協助帶人看房。不久，一名王姓女士稱由她負責帶租戶看房。

楊表示，中介曾多次帶人看房子，每次她都會通過手機，將智能鎖的一次性臨時密碼先後提供予曾先生與王女士，當中只有一次是繞開曾先生直接發給王女士。而期間，中介工作人員曾提出打掃房屋，楊女士遂曾請家人幫忙，除此之外再無其他人進入屋子。

最終在沒談攏下，她在6月底決定不再出租房屋並再未與中介聯繫。7月16日，其丈夫返回武漢查看房屋情況，未發現房子有異常。在事發後，中介公司亦表示，在楊女士決定不再招租後，他們已沒有再帶人看過房子。

涉事智能鎖的客服人員表示，如果鎖被拆換，手機APP會顯示藍牙無法鏈接，惟楊女士稱自己長期在上海故用不了藍牙，期間亦未發現異常。小區物業公司前台則表示，小區門棟必須刷卡才能進出，但不排除有人跟隨別人進出樓棟。目前，騰龍派出所已經受理了該案，後續將開展調查。

延伸閱讀：

湖南小區居民樓地面建公廁引業主不滿 物業聲稱是便民設施

樓盤價格插水惹業主維權　將有更多城市推「限跌令」？

文章授權轉載自《香港01》

上海 武漢 泡麵

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