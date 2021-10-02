暴走男赤身扛單車砸計程車 過程全被錄下

大角嘴打赤膊單車男闖馬路，竟大聲惡意狂撲香港計程車的的擋風玻璃！據車Cam影片顯示，計程車駛至九龍殯儀舘對面時，一輛單車突然衝出駛至前方，計程車司機一度按喇叭近5秒示意後方有車輛。單車男疑不滿司機按喇叭，他停在計程車前方，兩人發生口角，單車男更作勢將單車扔向計程車。

期間，單車男疑不滿被對方拍下照片，「拍我呀？拿出手機來！」單車男突然情緒激動，用疑似金屬酒壺的硬物，撲向計程車的擋風玻璃時間近20秒，並伸手入車內企圖奪取對方的手機。計程車司機情急下倒車逃避，不慎自撞毀計程車車身，之後單車男憤然離開。警方正追緝涉案的單車男，至於計程車男司機被玻璃碎片割傷手後清醒送醫。

單車男扛車撲向擋風玻璃

擷自香港01

事發在周六（2日）早上7時24分，一輛市區的士沿大角嘴道行駛，至港灣豪庭對開時一輛單車突然駛出，並駛至計程車前方位置，計程車司機一度按喇叭近5秒示意後方有車輛。據讀者提供的車Cam片可見，當時計程車與單車男保持一定距離，期間該名赤膊單車男不時回望計程車司機，更伸出左手示意自己在前方。突然，單車男踩向右邊行車線，並且回頭查看、做出疑似揮拳襲擊的動作。

當時，單車男懷疑失去平衡「搖擺不穩」，他加速駛前並停下。兩人於九龍殯儀舘對面位置停車，期間計程車司機疑拍下單車男的照片。單車男情緒激動，並舉起單車、氣沖沖地走向計程車，作勢將單車扔向計程車車頭的擋風玻璃，惟不成功。單車男遂向計程車司機咆哮，拋下單車再走向司機車窗旁邊，懷疑兩人發生口角爭執。

單車男：拍我呀？拿出手機啊！

約1分鐘後，單車男走向倒臥地面的單車，他先扶起單車再詢問司機：「拍我呀？為何不拍我啊？」司機反駁指：「我有拍到你，我有拍個…」忽然，單車男情緒激動、衝到車身右邊位置，再用手中疑似金屬酒壺的硬物，撲爆計程車的擋風玻璃。期間，計程車司機冷靜地說：「報警了。」而單車男反駁指：「拿出手機啊！」計程車司機情急下倒車逃避，並指「退車先，退車先」，卻不慎自撞毀計程車車身。

警追緝涉案單車男

事發在周六（2日）早上7時許，大角嘴道近九龍殯儀舘對面位置，單車男與「的哥」疑因駕駛問題爭執。據了解，當時該名赤膊的單車男在馬路上，計程車司機響咹示意對方阻擋行車路，雙方一度發生爭執。計程車司機見狀拍下對方照片傳予車主備案，而計程車倒車時不慎自炒，撞毀計程車車身。

期間，單車男怒氣沖沖，以硬物打爆計程車擋風玻璃，之後逃去無蹤。的士男司機被玻璃碎片傷手，救護員到場替他包紮，再由救護車送院治理。現場可見，涉事計程車車頭擋風玻璃爆裂，玻璃上染小量量血跡，左邊車門有凹陷，有部分汽車零件飛脫。警員接報到場調查，現正追緝涉案的單車男，案件暫列作刑事毀壞處理。

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文章授權轉載自《香港01》