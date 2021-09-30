河南14歲女患罕見病面容像老人 將歷經多期整形手術治療

中國大陸河南新鄉一名14歲少女患有世界上都很罕見的皮膚鬆弛症，沒有藥物可以治療下，正值青春年華的她面容卻似一名老人。其父李先生周一（27日）透露，女兒已在上海一家醫院順利接受第一期整形外科手術治療，後續還會歷經多期整形手術。

據李先生介紹，女兒甫出生不久，家人就發現她臉部皮膚有些下垂，與一般孩子有異，這種特徵隨著成長愈發明顯，可受礙於以前的醫療條件，病因一直未查明，而如正常孩子那樣上了幼兒園、小學、初中的女兒，只能承受時常遭受「另眼」對待、被人形容長得像老人的境況，性格亦為此變得內向敏感，時常躲在家中以淚洗臉，也不喜歡穿花裙、照鏡子等。不過雖然如此，女孩仍刻苦學習，成績一直不賴。

某次，家人專門帶她到鄭州就醫，醫生告知，女孩得了世界上都很罕見且沒有藥物可以治療的皮膚鬆弛症，若想治療，最好的辦法就是等女孩長大後再作整形手術。據了解，皮膚鬆弛症的發病機理尚未明確，病例多為散發性，由常染色體隱性基因所決定，亦有少數顯示常染色體顯性遺傳。

今年，女孩如願考上了高中，面對又一個令她難熬的開學日，面對新的學習環境，她今次怯於面對，不想開學。父母無奈下便求助於媒體，之後陸續得到中國整形美容協會等來自社會層面的協助。

擺在一家面前還有一大難題，此前在鄭州當地醫院的檢查，全家就花了近萬元（人民幣．下同）的治療費用，難以承受持續的治療成本。李先生坦言，他們都來自農村，自己是一名建築工人，但一次爆炸意外致雙腿粉碎性骨折後，已不能進行重活，只能負責清理一些建築垃圾，而妻子也沒有正式的工作，大兒子則是一名農民工，收入不高，一家的年收入只得3萬元左右，「之前聽我們當地醫院醫生說，整個整形手術費用可能預估會在四、五十萬左右」。

幸好，在有心人的持續幫助下，一部分醫療費用已得以支付，女孩目前已在上海一家醫院順利接受了第一期整形外科手術治療，正處於康復觀察期。李先生透露，為不耽誤學業，女兒還帶上了課本，其後續還會歷經多期整形手術，「希望通過手術，能早點回到河南，早點回到學校繼續上課」。

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文章授權轉載自《香港01》