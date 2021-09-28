逾半百小強「攻擊香港村莊」網：天有異象

蟑螂的繁殖力驚人，不時都能見到牠們在後巷或街邊成群結隊的畫面，最近有市民就在網上分享影片，指赤柱大街26日驚現「蟑螂軍團」，片中看到有人出動殺蟲水和掃把，只見地上至少半百隻蟑螂「屍橫遍野」，引來網民熱議。

片主日前在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳長36秒的短片，指當天下午約4時半，赤柱大街發現有大批蟑螂出沒，在旁途人大驚，有人更拿出殺蟲水四處噴，片中可見污水渠蓋旁邊有大量已翻肚的蟑螂屍體，其他蟑螂則到處亂竄，另外也有市民以掃把阻擋牠們逃走。片主不禁在帖文指「天降異象，大量小強出來散步」。

影片一出便引來網民討論，有人看後直呼「好恐怖」，並懷疑本港未來天氣是否有異常，「應該係又打風」、「永遠動物的預知能力都比人類非常之強」；部份網民則認為眾人只是大驚小怪，笑言畫面中的小強數量太小兒科，「路邊求其開個沙井蓋都大把」、「我都逃離了啦」，並提醒應避免直接向污水渠噴殺蟲水，以免有爆炸風險。

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文章授權轉載自《香港01》