陸女受訪因顏值、好身材爆紅 摘下口罩後網友失望了
自從爆發疫情人人都戴口罩，有說法指街上多了美女，不過除了口罩隨時有落差。數月前浙江杭州鄭女士上節目維權，因口罩擋不住其高顏值及姣好的身材而爆紅，網民紛紛表示「鄭女士說的都是對的」，鄭女士順勢開設抖音帳戶做網紅及「直播帶貨」，但銷情不太理想，網民強調「不摘口罩就不下單」。近日鄭女士終於在直播時除下口罩，滿足網民對她樣貌的好奇，結果卻令部分網民失望，認為是「大眾臉」、「整容臉」。
今年5月底，浙江衛視《1818黃金眼》節目播出鄭女士維權個案，提及她搬了新家想換智能門鎖，於是找師傅來安裝，但師傅將方向裝反了，導致智能鎖從裏外都無法打開，師傅說明天再帶人來安裝就走了。媽媽及婆婆被困屋內，由於是新家還未有冷氣及煤氣，兩人餓了一晚。
鄭女士決定聯繫節目組爭取消費權益，但節目播出後，網民的關注點完全走偏，焦點落在鄭女士高顏值及豐滿的身材，紛紛留言「鄭女士是對的」、「懶得看內容，我支持鄭女士」、「顏之有理」。
鄭女士瞬間在網上爆紅，她隨即順勢開設抖音帳戶做網紅，曾是空姐的她再次穿上制服拍片，兼大展歌喉，不足1個月已有逾80萬粉絲，高峰期1條影片點讚數高達35.8萬，不過她所有影片都是戴上口罩拍，沒法看清完整臉孔。
在9月中，鄭女士第1次進行「直播帶貨」賣售價達1999元人民幣（約2408港元）的智能鎖，不少網民留言「不露臉不下單」，最終只能賣出24個智能鎖。其後鄭女士再進行「直播帶貨」，她終於除下口罩露出「廬山真面目」，惟部分網民稱對於她的顏值感到失望，認為她的樣貌不算驚艷，不少網紅比她更好看，甚至說她是「整容臉」、「感覺修鎖師傅被冤枉了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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