女子伸腳踩老鼠反被鑽進裙底尖叫倒地 網友：一輩子陰影

老鼠人見人憎，大部份人見到牠們都會避之則吉，不過中國大陸有女子在店舖內看到1隻老鼠跑進來時，竟伸腳攔截踩住，結果老鼠竟直接鑽進其裙底，嚇得該女子倒地打滾。影片引起網上熱議，不少網友都驚呼「太可怕了」，又指「感覺是一輩子陰影了！」

近日中國大陸網絡流傳1條影片，於上周四（16日）在深圳1間服裝店內拍攝，從閉路電視鏡頭片段可見，1名穿着長裙的女子本來坐在時裝店內玩手機，突然有隻老鼠從門外跑進來，女子見狀竟淡定地伸出左腳攔截牠。

惟老鼠頓失方向，便直接爬入女子的裙底，她即時嚇得倒地狂叫，並不斷搖晃身軀，希望能擺脫老鼠。此時店內另1名售貨員上前幫忙，但掙扎一會不果，最後直接將女子推出店外。

老鼠爬入女子的裙底，她即時嚇得倒地狂叫，並不斷搖晃身軀，希望能擺脫老鼠。（影片截圖）

有網友指片段看得心痛又好笑，「這老鼠也有一個好色膽」，但亦有人非常同情該女子，「太可怕了，還嘲笑別人！」、「好恐怖，如果是我會當場去世了」，並表示「不管男女，下衣進了老鼠，那真會一輩子有心理陰影」。

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文章授權轉載自《香港01》