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8歲童吃零食突悽厲慘叫「眼球溶解」 元兇是乾燥劑

香港01 / 撰文：曹家駿
食品常用的生石灰乾燥劑，遇水會發生激烈的化學反應。（網路圖片）
食品常用的生石灰乾燥劑，遇水會發生激烈的化學反應。（網路圖片）

零食除了多吃會影響健康外，原來還暗藏「危機」。有兒科醫生分享一宗病例，一名8歲男童在家邊吃零食邊看電視，其母則在廚房預備晚餐，豈料約15分鐘後，突然傳來男童的慘叫聲，送院檢查時，發現其右眼球整個溶解，原因竟是零食附有的乾燥劑。

綜合傳媒報道，中國上海一位兒科醫生分享一宗2016年的病例，8歲男童可可（化名）剛考完期中試，因為成績優異，其母買零食獎勵他。可可邊吃零食邊看電視，其母則在廚房預備晚餐，沒想到約15分鐘後，就聽到可可的慘叫聲。可可母親跑去查看，發現他一邊捂著眼睛嚎哭、一邊在地上滾動，身旁有一灘水和一個被炸開的飲料瓶。

原來可可拿零食附有的乾燥劑來玩，又放入飲料瓶中，結果發生爆炸，液體噴進右眼。醫生檢查後發現，可可右眼被鹼性液體侵蝕，整個右眼球被溶解，導致終生失明。

報道提及，食品常用的生石灰乾燥劑，遇水會發生激烈的化學反應，生成的氫氧化鈣鹼性液體，具有非常大的腐蝕性。醫生提醒家長，給孩子零食時，一定將乾燥劑取出，免生意外。

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文章授權轉載自《香港01》

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