新人站濃霧天梯「仙氣」婚紗照爆紅 網友：西遊記？

結婚是人生大事，很多人都希望拍攝一輯婚紗照留個記念，大陸就有1對新人在網上分享其與眾不同的婚照，只見兩人置身在濃濃雲霧中，背後有1道唯美純白的天梯，照片本是走浪漫的風格，惟拍出來卻像是神仙故事般，逗得網民爆笑稱「是在拍套西遊記嗎？」。

住在黑龍江大慶的張小姐日前在社交平台發文，向網民求推薦大慶市的攝影館，因收到這成品後打算重新換另1間再拍，並隨文上載跟未婚夫拍攝的婚紗照，「獨樂樂不如眾樂樂，請大家欣賞我天國的階梯」。從照片可見，2人一黑一紅穿起禮服，在藍天白雲的背景下站在1道天梯上「擺pose」拍照，身邊則有白煙環繞他們，看起來都感受到一陣「仙氣」，猶如2位神仙在空中相遇。

不少網民一見婚照即爆笑，還貼出孫悟空與菩薩相遇的《西遊記》場面，笑言影樓是否在參考這套戲劇，有人亦毒舌地稱「可能象徵着上天堂還要在一起？」

張小姐其後接受當地媒體訪問時表示，這輯婚紗照還有很多場景，其他都很滿意，只是階梯這幾張比較好笑，影樓已答應重拍這幾組相片，她亦希望大家不要再糾結到底是哪間影樓了。

從照片可見，2人一黑一紅穿起禮服，在藍天白雲的背景下站在1道天梯上「擺pose」拍照，身邊則有白煙環繞他們，看起來都感受到一陣「仙氣」。圖／取自微博

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文章授權轉載自《香港01》