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大媽張家界唱歌跳舞！猴子突闖入搶走包包 網：猴哥都看不下去

香港01 / 撰文： 卡洛兒
中國大媽到世界級景點湖南張家界旅遊時，興起即席載歌載舞，結果惹來「不速之客」的關注。 圖／影片截圖
中國大媽到世界級景點湖南張家界旅遊時，興起即席載歌載舞，結果惹來「不速之客」的關注。 圖／影片截圖

在一片湖光山色之前，不少人都難掩讚歎之情，但有中國大媽到世界級景點湖南張家界旅遊時，興起即席載歌載舞，結果惹來1隻猴子「不滿」，飛快地搶走她放在一旁的包包，大媽嚇得花容失色。影片引來網上熱議，有網友笑問大媽是否吵得連猴子都看不下去。

從影片可見，1名穿著民族風長裙的大媽，陶醉地在張家界美景前唱歌舞，同行者則幫忙拍攝，突然1隻猴子闖進畫面內，跟鏡頭距離甚近。當跳舞大媽正在轉圈時，鏡頭後突然傳出焦急的尖叫聲，皆因該隻猴子搶走放在一旁的包包，然後敏捷地爬過欄杆逃去，整個過程快速得大媽還未能回過神來，只能無奈嘆氣「完了完了」。

1名穿著民族風長裙的大媽，陶醉地在張家界美景前表演歌舞，同行者則幫忙拍攝，結果卻引來猴子。 圖／影片截圖
1名穿著民族風長裙的大媽，陶醉地在張家界美景前表演歌舞，同行者則幫忙拍攝，結果卻引來猴子。 圖／影片截圖

網友看完影片都哭笑不得，揶揄道「遊玩時都要注意安全」、「可能猴哥都覺得景區大媽太煩了」，又笑言「感謝猴哥努力，把張家界回歸安寧與平安」。不過有網友就指出，張家界猴子是有名的「小偷」，之前亦有人被搶走隨行物品，強調袋不跟身是大忌，「大家都知道猴子會搶東西，還敢把包丟在地上」。亦有人質疑為何大媽在公眾地方可以不戴口罩。

當跳舞大媽正在轉圈時，鏡頭後突然傳出焦急的尖叫聲，皆因該隻猴子搶走放在一旁的包包。 圖／影片截圖
當跳舞大媽正在轉圈時，鏡頭後突然傳出焦急的尖叫聲，皆因該隻猴子搶走放在一旁的包包。 圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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