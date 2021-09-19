大學發「五金餡」月餅？拿鐵錘也敲不爛 影片瘋傳校方說話了

每年中秋節都是大陸大學生「比拚」月餅硬度的日子。今年中秋節前微博瘋傳月餅影片，指中國礦業大學（北京）的學生展示校方派的月餅到底有多「硬核」（網絡用語，源自英語hardcore，意指很厲害、很彪悍、很剛硬），影片顯示月餅鐵錘敲不爛，用來敲鐵床還有硬物碰撞的聲響，令網民大嘆「不愧是礦大的月餅」、「難道是『五金饀』月餅？」。

有學生透露，學校派的其實都是普通月餅，只是五仁餡多數較硬，但全部都可以正常食用。學校的黨委宣傳部隨後向陸媒澄清，指有關影片其實是去年拍攝，又稱月餅沒那麼硬，「這個是學生戲謔的」。

每年中秋都會有大陸大學生展示月餅「硬度」的影片，有網民搞笑形容：「每年的鈦合金月餅比賽又開始了。」微博日前瘋傳1段礦大學生拍的影片，顯示校方派給學生的月餅十分「硬核」，可以用來砸爛水果，用鐵錘都敲不開。另外又有影片展示學生拿月餅敲鐵床，怎敲都敲不爛，還發出硬物碰撞的清脆響聲。

有學生介紹學校派的是廣式月餅，真材實料，雖然麵皮和餡都比較硬，但其實很好吃，「我們可是沒有浪費糧食都吃光了」。

片段令網民笑翻，「這哪是月餅，分明就是磨牙棒」、「輕點敲 別把床敲壞」，月餅的堅硬程度已「可以用來防身」。由於月餅是礦大派發的，有留言稱「不愧是礦大，這月餅是金剛鑽刨出來的吧」、「魔性，看了好幾遍，絕對是五金餡」。

大學方面都用官方微博在相關帖文「自抽」，稱「硬核月餅，真材實料！礦大專屬手工月餅製作過程已揭秘！」，介紹校方提供的口味包括五仁、蓮蓉、棗泥、豆沙、鳳梨、哈密瓜、黑芝麻，月餅中間的花蕊更印出了個四方的「礦」字。

陸媒訪問了多位礦大學生，有份拍片用月餅敲床的栗同學稱，月餅真的很硬，她掰不動，但水果口味的都很軟，真正硬的是五仁口味。另一位米同學介紹，礦大月餅印上不同的字，有的會印上「中秋」、有的是「礦」，口味有五仁、水果、棗泥和豆沙等，「一般較硬的都是五仁餡」。吳同學就指，其實學校派的都是普通月餅，「只是視頻火了然後都在傳」。

影片瘋傳後，礦大黨委宣傳部向陸媒澄清，有關用月餅敲床的影片其實是去年拍攝，「我們的月餅沒有想像的那麼（硬），這個是學生戲謔的」，但食堂用什麼材料做月餅，她的確不太清楚，也沒回應學生用來敲東敲西的月餅是那種餡。然而，網民知道真相後，再疑問：「視頻是去年的，情況確實真的。沒有想像中的硬，事實還是很硬。這閱讀理解可以嗎？」

拿鐵錘敲月餅都不會爛。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》