不是說不買？iPhone 13開放預購「官網秒崩了」 陸網自嘲：結果買最多是我們

iPhone 13系列新機已於昨（17日）晚正式開放預購，許多果粉拚命搶購，意外造成蘋果官網當機，知名電商平台也也被搶購一空，只好趕緊連夜補貨。許多大陸網友也紛紛自嘲「十三（真）香」、「不是說不買的嗎？」

根據陸媒《快科技》報導，iPhone 13於各大平台正式開放預購後傳出「秒殺」消息，最受歡迎的粉色款引發搶購潮，造成「蘋果官網崩了」的慘況，知名電商平台「天貓」也緊急連夜補貨上架。

該報導稱，蘋果官網消息指出各版本的iPhone 13至少都得等待4周以上才會安排出貨，就連「超大容量 1TB」版本機型最晚也要等要11月才出貨。