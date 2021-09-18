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不是說不買？iPhone 13開放預購「官網秒崩了」 陸網自嘲：結果買最多是我們

聯合新聞網 / 綜合報導
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型。 路透社
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型。 路透社

iPhone 13系列新機已於昨（17日）晚正式開放預購，許多果粉拚命搶購，意外造成蘋果官網當機，知名電商平台也也被搶購一空，只好趕緊連夜補貨。許多大陸網友也紛紛自嘲「十三（真）香」、「不是說不買的嗎？」

根據陸媒《快科技》報導，iPhone 13於各大平台正式開放預購後傳出「秒殺」消息，最受歡迎的粉色款引發搶購潮，造成「蘋果官網崩了」的慘況，知名電商平台「天貓」也緊急連夜補貨上架。

該報導稱，蘋果官網消息指出各版本的iPhone 13至少都得等待4周以上才會安排出貨，就連「超大容量 1TB」版本機型最晚也要等要11月才出貨。

iPhone 13一推出立刻引發銷售熱潮，但就有不少大陸網友在微博上嘲諷，「不是說不買嗎？怎麼搶到一個都不剩」、「那些喊抵制的，全部給我站出來」、「結果買最多的還是我們國家」。

iPhone 13昨（17日）晚開放預購，大陸果粉立刻掃購一空，蘋果官網一度當機、無法使用。圖／網頁截圖
iPhone 13昨（17日）晚開放預購，大陸果粉立刻掃購一空，蘋果官網一度當機、無法使用。圖／網頁截圖

Apple iPhone 13 天貓

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