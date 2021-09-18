低俗婚鬧！新郎被綁公園石墩扔雞蛋麵粉 清潔工嘆難清洗

低俗婚鬧方式層出不窮，但部份玩法其實是在破壞環境。成都日前傳出1條婚鬧影片，有新郎哥被人綁在石墩上，頭套絲襪被親友狂掟雞蛋及撒麵粉。雖然他們玩得開心，但網友批評他們玩法惡俗之餘，還在浪費食物，地點還是個公眾場所。媒體聯絡到新郎及他的朋友，他們承認只是在大喜日子找些娛樂，有自行找清潔公司清理。惟他們說法與公園清潔工有出入，清潔工稱灑水車其實是他們自己找來的，的確有收新人的紅包，每包只有2元人民幣（約新台幣8元），被網友怒斥「2塊錢真是不知道惡心誰呢」。

從網傳影片所見，新郎身體連石墩被包上一層類似保鮮紙的透明膠，坐在地上無法起身，這時他被親友扔雞蛋及撒麵粉，更有人走近將雞蛋「拍」在他的頭上，蛋殼碎裂，生蛋黃橫飛。新郎其後扯開套在頭上的絲襪，抹眼睛時顯得有點不悅，然後一把抓起地上麵粉撒向四週的人，鏡頭拍到現場有男有女個個都在大笑。

網友看完影片炮轟他們浪費食物之餘，玩法低劣又將街道弄髒，實際上在亂拋垃圾。報導事件其實發生於9月12日，地點是成都新津紅石涵養濕地公園，有在場的人士透露，他們和新郎是由小玩到大的朋友。當天他們陪新郎接新娘後，典禮前還有時間，想換個地方「娛樂一下」，便去到事發地點。他們覺得婚禮「太正經」，便想做些能留點印象的事，新郎都同意被他們惡搞。

友人續指他們掟的只有雞蛋和麵粉，絕非傷人行為，明白會製造垃圾，所以提前聯絡當地的清潔公司，付了600元人民幣（約新台幣2500元）叫他們安排灑水車清洗，還有向現場的清潔工派了紅包。新郎確認有找清潔公司及派紅包，但拒評論網友指責玩法惡俗的事。

有清潔工透露新郎和新娘打鬧前的確有派紅包，「2塊錢1個紅包，我們5人，每個人封了2個」，但其餘說法和新郎及好友有所不同，因為灑水車是工人自己叫來的，而清潔公司說新郎及好友只付了300元人民幣（約新台幣1290元）。清潔工說類似事情今年內已發生過3次，有1次被他們得逞，2次勸阻新人離開。他又大呻這樣玩法很難清理，即使有灑水車，還是要清洗半小時，如果他們入草叢玩就更難清理。

網友聽完清潔工之說後，批評新郎的朋友說到禮數做足，但最後給清潔工的利市只有2元人民幣（約新台幣8元），「給環衛工包兩塊？這日子能過好了？」、「灑水車是灑水車的費用，把環衛工人的人工費也結一下謝謝」。網友又質疑如果想玩其實可以在家裏玩，「所謂的婚鬧就是一群未開化的野蠻人在犯賤」。

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文章授權轉載自《香港01》