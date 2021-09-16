90後男兼職做「叫醒師」客製化鈴聲叫人起身 月賺43萬

除了直播睡覺可以賺錢，原來專門錄鈴聲叫人起床都可以月入6位數。內地浙江省杭州1名90後男子在微信朋友圈兼職做「叫醒師」，根據客戶需求錄製不同鈴聲，後來生意愈做愈大，有時月入可高達10萬人民幣（約43萬元新台幣），讓一眾網友大呼羨慕。

本職是播音員的男子小孫表示，他起初只是在網上看到一些搞怪有趣的鈴聲，而他剛好是「播音專業」出身，擅長發出不同聲音，也能輕鬆切換各種音色，其後便開始錄製具特色的鈴聲，並分享給朋友聽，未料後來有人找他錄鈴聲，久而久之變成一門生意，提供客製化服務，例如以霸道總裁的聲線說「你的夢想在叫你起床了」，又會中氣十足並壓低聲線地大喊，「早上起來！擁抱太陽！」。

小孫熱愛「叫醒師」的工作，更認為非常有意義，「每天可以用聲音來叫醒不同人，然後讓他們有動力的去開啟新的一天」，對社會也有貢獻。

網友看後紛紛直呼羨慕，更指「叫醒師」簡直是自己的夢想職業，「做太適合我了，這簡直是我的夢想職業」、「原來還有這種職業，狠狠的羨慕了」、「我也想去做」、「我可以加入這個行業嗎？」、「術業有專攻，做好做仔細就能賺錢」。

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文章授權轉載自《香港01》