上海網紅「紙片樓」最薄僅20厘米 40多戶居住走廊上做飯

在熙來攘往的上海南京路步行街附近，一棟網紅樓矗立在街頭，其因樓身薄如紙片而有「紙片樓」之稱，看上去弱不禁風猶如分分鐘被風刮倒，據悉牆面最窄的地方更只有區區20厘米。

事實上，該樓並非擺設，內有多達40多戶人家居住，除了礙於樓身導致房型千奇百怪外，在公共走廊做飯，乃至用水問題等也令居民多年來眉頭不展。然而情況或將很快獲得改變，隨著所在地塊10月中旬作舊改的二輪徵詢，該樓居民將迎來新生。

「紙片樓」本身並無名字，其有四層高，坐落在寧波路上，在石潭弄的最南端，並緊鄰無錫小區。其樓身呈現「l」字形，其中靠石譚弄一側的牆壁沿弄堂逐漸變窄，猶如一個三角形，從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，除了惹來民眾「打卡」，奇特的外表甚至吸引英國《每日郵報》亦專門在2013年作出過報道，並稱其也許是全世界最扁最薄的建築。

據了解，該大樓約於上世紀30年代建造，起初是作為辦公樓，後來為最大程度利用土地，就造成現在的樣子。在專業領域，該種樓房叫做「貼界」，不過現時已經沒有人設計這樣的樓房。

有網友曾質疑「紙片樓」是否真的能住人，不過事實上其確是實打實的居民樓。居民鄭阿姨上世紀80年代在該樓分到一套房子，據指她第一次進來看時就被沒有廁所、廚房且奇怪的房型嚇了一跳，更認為其猶如船艙，「我工作在船上，回家了，怎麼還要住在船上」。不過房間也有特別之處，就是一面牆上竟有三個陽台，而且採光很好，正對馬路。雖然不情願，但鄭阿姨還是一住就住了快40年，更成兩個外孫的外婆。

在這個特別的安樂窩上，鄭阿姨其實花了不少心血，10年前，她對房子作了一次大裝修，充分利用了三個陽台的空間，其中一個裝了抽水馬桶與淋浴設施，被改造成廁所、淋浴房；一個成了儲物間；一個則裝上了水池與洗衣機。

然而「紙片樓」畢竟不是成套住房，許多不便之處是居民無力改善，例如沒有廚房下，居民需要在公共走廊生火做飯，可是無法安裝排煙罩等設施下，多戶人家只能在煮飯高峰時忍受樓道甚至房內變得煙熏火燎。

年近80歲的住戶唐阿姨對於該樓的不便深有體會，沒有條件裝抽水馬桶的她至今只能拎馬桶，而且她的家是唯一的「閣樓」房，需要從一個幾乎筆直的小樓梯才能爬上去，加上整個房頂保持傾斜下，房間有一半都矮得讓人抬不起頭，唯一值得稱道的地方就是屋內唯一的天窗，其可遠遠看見地標東方明珠。

沒有用水也是大問題，唐阿姨為此要每天到樓下的公共水管接好水，再爬樓梯拎上閣樓。可是年紀漸增下，心疼的兒子現在每天都幫母親早晚拎一次水，而使用過的髒水會儲存在一個桶內，到晚上再集中拎下去倒掉。同時，由於閣樓內根本不可能正常洗澡，唐阿姨有時會去公共浴室，惟礙於價錢不能常去，故即使是炎夏，她有時也只能在閣樓內擦擦身體，直到今年夏天，樓下鄰居見她洗澡困難才主動邀請其到自己家中洗澡。

近期，居民盼了幾十年的舊改終於提上日程。6月5日，在「紙片樓」所在地塊福建路地塊舊城區改建房屋徵收一輪意願徵詢中，同意率達99.72%。周一（13日）起，福建路地塊房屋徵收決定及補償方案，已在東風居委、無錫居委及徵收基地公示欄公示，居民們均興致勃勃地研究。隨著10月中旬的二輪徵詢臨近，居民的「新居夢」也快將實現。

唐阿姨曾表示，與其相依為命的47歲的兒子至今未結婚，其年輕時別人曾給他介紹過對象，但對方到家看了一眼就沒有下文。她盼望，以後有了新房子，兒子的終身大事說不定就有著落。

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文章授權轉載自《香港01》