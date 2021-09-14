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30歲女每天跳繩1000下 自覺「運動量不大」卻患疲勞性骨折

香港01 / 朱加樟
中國一名女子每天在家跳繩1000下，因平時缺乏運動，突如其來的劇烈鍛鍊導致疲勞性骨折。 示意圖／ingimage
中國一名女子每天在家跳繩1000下，因平時缺乏運動，突如其來的劇烈鍛鍊導致疲勞性骨折。 示意圖／ingimage

中國成都一名30歲的女子近日開始每天在家跳繩，每次跳一千下，不過她在一次跳繩後卻得了疲勞性骨折，左腿受傷。該女子認為自己的運動量不算大，因此對受傷一事大感困惑。

30歲的丁女士平時缺乏運動，身體總是不舒服，於是想通過健身提升免疫力。在夏末秋初，丁女士開始每天在家跳繩。早前正好成都降溫，丁女士覺得身體有點冷和緊繃，在沒做熱身運動的情況下開始跳繩，跳到一半忽然覺得左邊膝蓋有點痛，使不上勁，就停止休息。

沒想到第二天一起床，丁女士發現她的左腿瘸了，她到成都市第一人民醫院骨科運動醫學門診醫院檢查後，醫生診斷為脛骨上端疲勞性骨折。

丁女士認為「一次也就跳了1000個，運動量不算大」，對於骨折一事大感困惑。成都市第一人民醫院骨科副主任醫師陳志超則表示，跳繩這項運動對膝關節和骨骼會產生較大壓力，患者由於平時運動少，肌肉力量下降，突然的運動強度超過骨骼的耐受限度，從而引起這種不太容易發現的隱匿性骨折。

丁女士就醫檢查後，被診斷為脛骨上端疲勞性骨折。 圖／光明網
丁女士就醫檢查後，被診斷為脛骨上端疲勞性骨折。 圖／光明網

根據資料，疲勞性骨折多因骨骼系統長期受到非生理性應力所致，易發生在骨骼應力集中的部位，是常見訓練傷之一，在部隊訓練中發病率較高，與超強度訓練或姿勢不當有關，多發生於頻繁的長跑、越野訓練或單一課目的超負荷訓練中。

此外，疲勞性骨折也常見於足部承重較多的運動員，如籃球、足球、網球、田徑、體操運動員和芭蕾舞演員，亦可見於經常堅持大運動量鍛煉的中老年人。

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文章授權轉載自《香港01》

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