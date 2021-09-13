警察背89歲失智翁下山照片「見鬼腳」瘋傳 真相曝光

香港警方上周三（8日）於facebook發文，指接報1名89歲患有認知障礙症的老翁失蹤後，經通宵搜索，終在柴灣一配水庫尋回老翁，並上傳警員背着老翁下山的照片。不過，許多網友看過照片後均紛紛「錯重點」，驚訝其中1張照片中，警員及老翁背後竟然多了1隻腳，直呼看見了「鬼腳」，相片隨即被熱傳，惹來熱議。不過，從另一角度可以見到，原來當時有1名鄉村巡邏隊隊員從後協助警員，所謂的「鬼腳」只是角度問題。

警方facebook專頁上周三分享救助失蹤老翁的消息，稱警方在前一晚（7日）接報指，1名患有認知障礙症的老翁於當天下午離開家後失蹤，警方隨即搜索，在翌日（8日）下午於柴灣興華二邨配水庫附近尋回該名老翁，但為老翁的身體較虛弱，有警員便背起他下山，老翁最後由親友陪同下送院治理，情況穩定。

然而，貼文中的其中1張照片卻意外引起網友討論，不少人在照片中留言，稱留意到被警員背着的老翁，身後疑似有不屬於2人的「鬼腳」，非常詭異，「怎麼會多隻腳？」、「背了隻鬼，有兩對腳的，好猛！」、「光天化日之下撞鬼，還多隻腳，真邪門」。

救急扶危的畫面突然演變成靈異事件，但只要細看另1張照片，便不難看到老翁被背下山時，後面其實還有1名鄉村巡邏隊隊員協助，所謂的「鬼腳」乃該名隊員的右腳，無奈因角度問題，才鬧出今次「鬼腳」疑雲。

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文章授權轉載自《香港01》