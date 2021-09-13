69歲婆婆超英勇！急流下水救近100公斤溺水男子　

游泳遇溺，誰會料到救人的是婆婆？日前中國福建泉州1名胖漢在橋下落水游泳時，被水流沖到只剩頭部浮上水呼救，這時有69歲婆婆見情勢危急，馬上下水游向遇溺漢，游近時驚訝「他很胖，可能將近200斤（100公斤）」，只想用從後推的方式救他上岸。事後當地泳協因為婆婆見義勇為要頒獎金給她，網友亦大讚大媽已近7旬亦落水救人，估計她「至少能活100歲」。

這宗好人好事發生於9月5日，有名40多歲的男子在福建泉州市區筍江橋下游泳，被水流沖走，這時出手的竟然是名69歲婆婆。泉州冬泳協會筍江古渡分會稱，當晚6時左右，69歲的吳玉旋如常到橋下游泳，突然聽到有人大喊救命，發現有男子被水流沖走，只剩頭浮上水面呼救。

吳女憶述當時情況危急，她無時間再去拿救生圈，立即跳下水游向男子。不過她靠近時大感震驚，「他很胖，可能將近200斤（100公斤）」，如果拉着他游泳，可能大家都有危險，故她想了想改變救援方式，從後推男子游泳，推了一段距離後兩人順利上岸。

由於吳女見義勇為，泉州冬泳協會向她頒發500元人民幣（約新台幣2100元）獎金，並通報作表揚。她的救人片段亦引來不少網友稱讚，「誰說大媽只會跳廣場舞」，而且她已年近7旬還毫不猶疑去救人，「獎勵多少無所謂，我覺得這個大媽至少能活100歲，值了」、「致敬，點讚」。又有人笑言，協會並不是牟利的，「真正該拿錢感謝的是被救的人」。

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文章授權轉載自《香港01》