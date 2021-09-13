叫人起床也能賺錢 陸男兼職「叫醒師」月入43萬

叫人起床也能賺錢！大陸一名播音員依據客戶需求，錄製各種不同鈴聲以叫人起床，靠著「叫醒師」的工作，每月收入最多可達10萬人民幣（約新台幣43萬）。

根據瀟湘晨報報導指出，近日一名孫姓播音員在網上相當火紅，孫男在朋友圈兼職提供「叫人起床」的服務，可依據客戶需求變換聲線，錄製客製化鈴聲，有時使用霸道總裁式的磁性聲音說「你的夢想在叫你起床了」，有時候則是中氣十足大喊「早上起來！擁抱太陽！」

孫男表示，過去常在網路上聽到很魔性的鈴聲，正好自己也是一名播音員，擅長切換不同音色，因此開始試著錄音，剛開始只是為了好玩，不過到後來開始有人找他客製訂購。

孫男表示，自從開始接單以來，訂製「叫醒」的訂單很多，有時月收入可達10萬人民幣，他也認為，「每天能夠用聲音叫醒不同的人，讓他們有動力去開啟新的一天，我覺得特別有意義」。