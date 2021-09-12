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她用微波爐加熱飯盒「25分鐘」慘照曝光 網友：生米都煮成熟飯啦

香港01 / 撰文：朱利安
有網友分享instagram限時動態截圖，看到有女子誤將飯盒放到微波爐加熱25分鐘，導致受熱過久。（連登討論區圖片）
有網友分享instagram限時動態截圖，看到有女子誤將飯盒放到微波爐加熱25分鐘，導致受熱過久。（連登討論區圖片）

微波爐熱飯只是將飯盒翻熱，對許多人來說就如呼吸般簡單，但對部份人而言卻易因為小差錯而釀成悲劇。有網友最近在討論區分享社交平台截圖，看到有女子竟將飯盒放置微波爐「加熱」足足25分鐘，結果飯蓋都「凹陷」，無法打開，自嘲是「地獄手殘廚神」。

該名網友在香港連登討論區分享1張instagram的限時動態截圖，相中女子表示為了加熱飯盒，便將其放到微波爐，「但設定25分鐘」，拿出來才發現無法打開蓋子，稱「整個盒蓋凹陷」，並自嘲說「地獄手殘廚神非我莫屬」。

帖文一出即引來網友討論，不少人詫異事主竟不懂使用容易操作的微波爐，「說出來會給人笑」、「不懂煮飯就算了，連微波爐都可以不會用？」、「熱25分鐘生米都煮成熟飯啦」，也有網友分享過往類似經歷，「公司有同事熱個便當差不多20分鐘，微波爐內部都起火啦」，笑言世事無奇不有。

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文章授權轉載自《香港01》

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