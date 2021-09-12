她用微波爐加熱飯盒「25分鐘」慘照曝光 網友：生米都煮成熟飯啦

奢侈品、英式下午茶、馬術，這些詞彙向來常見於名媛的日常，然而紅塵之外，中國大陸近期興起「禮佛」和「名媛」的結合體「佛媛」，其泛指以抄心經、拜佛、品茶、吃素為日常生活方式，同時又具美貌和財富的新式「名媛」，「打卡」場所自然也變成各種寺廟，令其宛如一股清泉在網紅世界脫穎而出。

2021-09-12 09:46