巴士司機旁放水杯…轉彎一滴都沒漏 網驚：藤原拓海轉行了？

「一滴都沒好漏出來」近日一段在小巴士車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個塑膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有漏出來，讓網友大讚高手，更令人想起經典日本動漫《頭文字D》的劇情對白，不禁問「藤原拓海轉行了？」。

有網友在facebook社團「車cam L（香港群組）」分享影片，畫面中小巴士的司機將1杯水擺放在俗稱「棍波」的手動變速器旁邊，杯子上沒有蓋子，當小巴轉彎時，杯內的水不斷搖晃至杯邊位置，卻沒有濺出1滴，大讚「開小巴也可以這麼好」。

網友看完短片都議論紛紛，指片段完全「神複製」《頭文字D》的劇情，提及男主角藤原拓海在車頭擺放裝滿水的水杯，被要求駕車期間不准倒瀉，笑問司機是否「拓海上身」，又大讚高手在民間。不過有網友就指「一定是用保鮮膜啦」，又質疑當時車速是多少，更有人拋出挑戰，「試下龍翔道先」。

有網友在貼文下面分享另一段影片，只見有巴士司機同樣將1個裝滿水的紙杯放在軚盤旁邊，駕駛期間成功地沒有濺出一滴水，該網友幽默地留言說「方便喝水而已，沒有什麼特別」。

一段在小巴士車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個塑膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有漏出來。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》