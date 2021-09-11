最狠租客床上留「黃金」牆上噴死字 房東PO文後反挨轟

業主與租客發生糾紛，可以文明商議甚至訴諸法律，但西安近日發生1宗租務糾紛，租客這樣下手會不會太狠？西安1名女房東向內媒投訴，指早前有租客退租後迎來噩夢，她慘遭恐怖租客大整蠱，除了用膠水塞實門鎖，廁所水龍頭大開，還在全屋寫滿「死」字，床上更留下糞便等，氣得她報警。她後來交代單位發生過冷氣滴水問題，她曾與該租客有過租務糾紛。雖然屋內畫面極其噁心，網民亦批評租客的行為惡劣，但竟有許多人認為房東也有責任，指從租賃矛盾可看出，「房東也不是好東西」。

西安有租客退房，卻在屋內寫了多個「死」字，還在床上留下糞便。（微博圖片）

放租單位遇上惡劣租客實屬慘事。西安秦姓女房東日前向陸媒投訴，今年3月她將東二環附近桐樹灣的1個單位租給段姓男子，並簽下1年約，租金半年付1次。段男原本與1對小夫婦合住，8月時夫婦就搬走，剩下段男獨居。同月，物管找她說樓下業主投訴有滲水問題，令天花板牆身脫落，檢查發現秦婦的單位冷氣機滴水。身為房東的秦婦打電話要求段男處理，但遭到拒絕。

到了9月，秦婦催租時，要求段男不交下期就搬走，「他讓退1個月的押金，我說滲水的事情還未處理，要扣半個月的房租」，最後扣了他1000元人民幣（約4293元台幣）押金，並再給他幾天找房子。未料數天後，段男打電話向她表示可退回單位，要她上去看看，結果卻迎來噩夢。

秦婦到達單位時發現大門的鎖匙孔被灌了膠水，她在門外聽到裏面有水流聲，馬上找開鎖公司開門，入屋後驚見廁所水龍頭大開，去水位被塞着，水已流到大廳和睡房。流水都還是事小，更觸目驚心的是單位內牆身被寫上大大的「死」字，鏡、燈具、衣櫃都有，床上更遺下糞便，清理後還是有陣陣臭味。秦婦稱事件令她合共損失4至5萬人民幣（約17萬1734元至21萬4668元台幣），她多次致電段男都被掛線，現時已報警處理，警方正調查事件。

雖然網民批評租客行為惡劣，但竟有不少人「調轉槍頭」認為房東亦有責任，形容「房東也不是好東西」，更指從冷氣問題可知道單位一定有租賃矛盾，「前因後果都不說，空調漏水房東就怪租客，硬扣了人家半個月租金」。也有人提醒西安租樓多數是經中介商，而且不時會有「被坑」情況，事件中冷氣滴水無理由是租客自己處理，但租客破壞單位，而房東已經報警，租客發洩情緒後亦一定會吃虧。

西安有租客退房，卻在屋內寫了多個「死」字，還在床上留下糞便。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》