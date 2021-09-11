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人妻新婚一個月控「遭公公性侵」警查出真相後她反遭上銬逮捕

聯合新聞網 / 綜合報導
小芬自從2013年第一次離婚後，就開始了騙婚生涯，沒想到這次卻東窗事發。 圖／ingimage
小芬自從2013年第一次離婚後，就開始了騙婚生涯，沒想到這次卻東窗事發。 圖／ingimage

大陸江蘇省鹽城市有一名女子小芬(化名)，結婚不到一個月就控訴公公性侵她，公公也坦承發生性關係，不過警方調查後，案情卻大逆轉，發現一切都是她設的局，最後小芬和共同涉案的男子遭到逮補，也揭露了她過去的「騙婚生涯」。

根據陸媒報導，事情發生在大陸江蘇省鹽城市，一名30歲的曹姓男子，因為遠超過農村的適婚年齡，於是父母趕緊幫他透過媒婆找了一個對象，因此認識了一名自稱32歲的小芬，雙方隨即談好了約新台幣54萬的禮金，以及金戒指、金項鍊、金耳環、金手鐲等首飾，接著著手準備婚宴相關事宜。

當兩人要準備去領取結婚證書時，曹男才發現小芬實際上已經36歲，並非當初講的32歲，但礙於聘禮給了，也已經通知親戚，最後還是硬著頭皮結婚，沒想到婚後不是幸福快樂的開始，小芬開始找各種理由和曹男及家人吵架，甚至一個月後到警察局報案，指控遭公公性侵。

公公向警察坦承兩人有發生性關係，但指出是小芬先勾引她，是你情我願，警方深入調查後發現，小芬曾經有過4段婚姻，而且時間都不長久，都是預謀犯案，隨即將她和共犯案的兩名男子逮捕，小芬事後也坦言，2013年第一次離婚後遇到了陳姓「乾爹」，在對方教唆下開始騙婚生涯，讓自己成為受害者，沒想到這次東窗事發，遭警方逮補。

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