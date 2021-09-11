女客花近4千元長途包車 上高速公路後拔刀狂捅司機

微博日前傳出1條車CAM片，出租車內鏡頭顯示1名坐在副駕位置的女乘客，突然拔出水果刀朝司機頸項狂捅，當時車子正在高速公路行駛，幸好司機在滿身是血的情況，仍然先停車再與女乘客對抗。當地警方指，司機目前已送院，無生命危險，女乘客已被他們控制。事件引起網民熱議，皆因事件太奇怪，除了女乘客由長沙坐超遠程的士去武漢外，她在車內已亮出水果刀左右視察。有內地律師認為，除非女子被鑑定出精神有問題，否則大機會被控故意殺人罪。

從微博瘋傳影片所見，女乘客在乘車中途已拿出水果刀，拉下口罩的司機望住前方行車，女子看了他兩眼，突然就按住司機肩膀狂捅，司機即時慘叫，頸項附近大量流血。司機停下車試圖抵抗，雙方在車上爭持。

臨湘市公安局發通報指，事發於8日上午10時許，有出租車經過京珠高速臨湘段時，女乘客突然捅傷司機。警方到場後將傷者送院，目前情況穩定，暫未有性命危險。捅人的30歲女乘客姓劉，當日從長沙坐55歲受害人張某的出租車去武漢，在高速公路上用隨身的水果刀將張某捅傷。案件仍在調查。

事件引起網民熱議，女乘客襲擊司機前，其實已拿出水果刀反覆觀看，在座位上調整坐姿，有留言認為她是有預謀殺人。另一點是，長沙到武漢有300多公里的路程，女子明明可以選擇高鐵之類更快捷和便宜的交通工具，但卻搭的士，內媒計算她這程車的車費可能要逾870元人民幣（約3735元台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》