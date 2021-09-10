快訊

強颱璨樹將侵台 彭啟明指周日這些地區有機會放颱風假

不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

學開車出停車格馬上撞？圖片瘋傳惹笑 車主現身揭真相考官獲讚

香港01 / 撰文： 卓柏安
網上瘋傳照片，1部掛有「駕駛考試」牌的輕型貨車在駛出停車格時撞上相鄰車位的輕型貨車。（網上圖片）
網上瘋傳照片，1部掛有「駕駛考試」牌的輕型貨車在駛出停車格時撞上相鄰車位的輕型貨車。（網上圖片）

駕照學車大忌中之大忌，當然是與其他車輛太過接近，隨時會被考官煞停車輛直接判定考試不合格！最近網上流傳照片，指在運輸署天光道駕駛考試中心對出位置，有掛上「駕駛考試」牌的車輛在泊位離開時就與鄰車發生碰撞，引來網友一輪爆笑。不過，其後有群組貼出事發後的照片，車主現身指車輛當時在碰撞之前就已經煞停，故能完好無缺，網友隨即大讚考官功力十足，能夠在碰撞前將車輛煞停。

最初在網上流傳的照片可見，在天光道駕駛考試中心對出的停車位處，有1輛掛有「駕駛考試」牌的輕型貨車疑似在轉左彎時太早扭軚，結果其左車尾撞上停在左邊車位的另一部輕型貨車車頭，該部被撞的輕型貨車亦有掛上「駕駛考試」牌。

照片引來網友熱烈討論，有人改歌笑言「考試未開始已經結束」、「走先啦，先這樣吧，下次再考啦」。不過亦有人認為，事件中的考官未有盡力避免交通意外，令學開車新手撞車，需要負上一定責任。

至今日（9日）有網友在facebook群組上傳照片，指找到車主現身說法，並拍照證明涉事車輛完好無缺，當時並無發生交通意外。其他網友看到照片之後口風立即轉變，歸功於考官及時應變，大讚「這個考官這麼厲害，踩（煞車）的時機這麼準」，更笑言「說撞到的那些人快道歉」。

延伸閱讀：

港媽考5次車牌仍肥佬　考到想做呢件事　網民：諗下係咪適合揸車

棍波vs自動波、私家車vs貨Van點樣揀？網民：2A是王道！

文章授權轉載自《香港01》

駕照 車主

延伸閱讀

北海道漁夫撈到「全白海膽」 驚呼打漁60年從沒見過

心理測驗／汽油桶或蛋糕卷？ 瞭解是什麼阻礙了你的愛情路

大S信義區豪宅賣2.19億 作家PO舊報廣告驚：當年只要668萬

飯煮好掀開電鍋蓋超驚人 他傻眼：不是說好半杯米嗎？

相關新聞

學開車出停車格馬上撞？圖片瘋傳惹笑 車主現身揭真相考官獲讚

考駕照學車大忌中之大忌，當然是與其他車輛太過接近，隨時會被考官煞停車輛直接判定考試不合格！最近網上流傳照片，指在運輸署天光道駕駛考試中心對出位置，有掛上「駕駛考試」牌的車輛在泊位離開時就與鄰車發生碰撞，引來網友一輪爆笑。不過，其後有群組貼出事發後的照片，車主現身指車輛當時在碰撞之前就已經煞停，故能完好無缺，網友隨即大讚考官功力十足，能夠在碰撞前將車輛煞停。

叫人起床月入百萬！大陸興起「監督服務」 大學生嗅商機創業

隨著時代發展，市面愈來愈多新興工作，中國電商平台上近日便有不少商家提供「監督服務」，減肥、起床、接小孩等一系列需要定時定點防拖延的事務，消費者都可找監督員幫手。而這類服務的需求可不少，靠著喊人起床等服務，有業者月入可達30萬元（人民幣，下同，約為新台幣128萬元）。

男喝醉酒吞下打火機朋友攔不住 數天後取出「還能點火」

中國大陸1名五旬男子早前與朋友聚會喝酒，一時醉起上來竟然將打火機吞到肚中，就連朋友想攔也攔不住。男子酒醒後獲朋友告知他醉酒時做過的事，當下他還堅持不相信，最後在家人勸告下才到醫院照X光。醫生發現男子肚內有1支長條形的東西，於是立即為他安排手術取出異物。最令人驚訝的是，這個已經在胃內待了3、4天的打火機，取出來之後竟然還可以點火，十分神奇！

新郎矇眼選老婆變強吻貌美伴娘 新娘狂笑有陰謀？

1段中國大陸瘋傳的離譜婚鬧短片，當時新郎哥要矇眼認新娘，雖然旁邊的伴郎有作提醒，但新郎還是緊捉着樣貌較好的伴娘「嘴對嘴」狂吻，被許多人質疑他是有意抽水，更批評作為新郎一定能分辨到誰是老婆，直斥遊戲非常低俗。雖然中國大陸經常傳出荒誕婚鬧，但畫面中的新郎哥其實不是首次出現於結婚短片，故有人認為這次瘋傳的片段，可能只是在拍中國大陸流行的炒作短片或是舊片再被人翻炒。

「男性不適應現代女性」相愛難 復旦67歲教授戀愛學暴紅

67歲梁永安是復旦大學中文系教授，也是一名網路視頻博主，去年10月開始陸續發布61個視頻，近1/3與愛情有關，在社交媒體...

湖南校長響應「光盤」廚餘桶旁吃剩菜 網讚：以身作責

中國國家主席習近平對於餐飲浪費深惡痛絕，官方並因此制定「反食品浪費法」。據湖南《瀟湘晨報》報導，湖南省永州市郡祁學校高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。