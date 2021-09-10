學開車出停車格馬上撞？圖片瘋傳惹笑 車主現身揭真相考官獲讚

考駕照學車大忌中之大忌，當然是與其他車輛太過接近，隨時會被考官煞停車輛直接判定考試不合格！最近網上流傳照片，指在運輸署天光道駕駛考試中心對出位置，有掛上「駕駛考試」牌的車輛在泊位離開時就與鄰車發生碰撞，引來網友一輪爆笑。不過，其後有群組貼出事發後的照片，車主現身指車輛當時在碰撞之前就已經煞停，故能完好無缺，網友隨即大讚考官功力十足，能夠在碰撞前將車輛煞停。

最初在網上流傳的照片可見，在天光道駕駛考試中心對出的停車位處，有1輛掛有「駕駛考試」牌的輕型貨車疑似在轉左彎時太早扭軚，結果其左車尾撞上停在左邊車位的另一部輕型貨車車頭，該部被撞的輕型貨車亦有掛上「駕駛考試」牌。

照片引來網友熱烈討論，有人改歌笑言「考試未開始已經結束」、「走先啦，先這樣吧，下次再考啦」。不過亦有人認為，事件中的考官未有盡力避免交通意外，令學開車新手撞車，需要負上一定責任。

至今日（9日）有網友在facebook群組上傳照片，指找到車主現身說法，並拍照證明涉事車輛完好無缺，當時並無發生交通意外。其他網友看到照片之後口風立即轉變，歸功於考官及時應變，大讚「這個考官這麼厲害，踩（煞車）的時機這麼準」，更笑言「說撞到的那些人快道歉」。

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文章授權轉載自《香港01》