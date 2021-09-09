男喝醉酒吞下打火機朋友攔不住 數天後取出「還能點火」

醉酒亂性隨時做出連自己都不會相信的事！中國大陸1名五旬男子早前與朋友聚會喝酒，一時醉起上來竟然將打火機吞到肚中，就連朋友想攔也攔不住。男子酒醒後獲朋友告知他醉酒時做過的事，當下他還堅持不相信，最後在家人勸告下才到醫院照X光。醫生發現男子肚內有1支長條形的東西，於是立即為他安排手術取出異物。最令人驚訝的是，這個已經在胃內待了3、4天的打火機，取出來之後竟然還可以點火，十分神奇！

涉事男子姓陳，來自中國大陸廣東省。陳男數天前與朋友飲酒談天，一時醉酒竟然拿起飯桌上的打火機就放到口中並吞下去，當時朋友都想攔住他，但沒有成功。陳男酒醒後，朋友就告訴他在醉酒的時候吞了1部打火機，但或許事情實在太過荒謬，他不斷認為朋友只是說笑，「我怎麼會把打火機吞下去呢！」陳男朋友最後只能告訴他的家人，由家人勸他到醫院檢查。

數天後，陳男終於心不甘情不願地到廣東省第二人民醫院求醫，醫生為他照X光片發現他的胃內有長方形的異物，相信就是他吞下去的打火機。陳男此時此刻終於相信朋友所言，並緊張了起來。

醫院立即為陳男安排手術，負責的醫生做胃鏡檢查後表示，因為打火機表面光滑而且體積小，用圈套器及異物鉗都難以取出。最後決定以異物鉗夾住火機的打火掣嘗試將火機完整取出。

不過首次嘗試取出時，陳男即使有麻醉仍然出現食道痙攣，令打火掣鬆脫，火機隨之再次滑進胃內。其後醫生就夾住原本有打火掣的凹位，並用15分鐘就將打火機取出。陳男看到打火機時覺得震驚，更嘗用該打火機點火，出奇地這打火機功能還是正常！

醫生表示，10公分長的打火機理論上很難通過曲折的食道，因此認為情況罕見。他指陳男雖然沒有因為胃內的打火機而感到不適，但時間長了就可能導致出血、穿洞；如打火機滲漏就會造成胃粘膜腐蝕；如打火機滑到小腸就可能出現阻塞、穿洞、陽痿，甚至有生命危險。醫生強調，如果誤吞異物就必須立即求醫，不應自行處理。

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文章授權轉載自《香港01》