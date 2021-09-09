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新郎矇眼選老婆變強吻貌美伴娘 新娘狂笑有陰謀？

香港01 / 撰文：李納德
中國大陸早前瘋傳婚鬧畫面，新郎矇眼選老婆時疑故意選了貌美伴娘。（微博圖片）
中國大陸早前瘋傳婚鬧畫面，新郎矇眼選老婆時疑故意選了貌美伴娘。（微博圖片）

中國大陸婚鬧玩法層出不窮，不時傳出誇張的畫面及影片。日前多家華文媒體報道1段中國大陸瘋傳的離譜婚鬧短片，當時新郎哥要矇眼認新娘，雖然旁邊的伴郎有作提醒，但新郎還是緊捉着樣貌較好的伴娘「嘴對嘴」狂吻，被許多人質疑他是有意抽水，更批評作為新郎一定能分辨到誰是老婆，直斥遊戲非常低俗。雖然中國大陸經常傳出荒誕婚鬧，但畫面中的新郎哥其實不是首次出現於結婚短片，故有人認為這次瘋傳的片段，可能只是在拍中國大陸流行的炒作短片或是舊片再被人翻炒。

早前中國大陸不少自媒體報道1宗惡劣婚鬧，當時有傳事件發生於浙江諸暨市，婚禮於8月4日舉行，而畫面是翻攝自婚禮的直播片段。陸媒指，新郎當時在鬧洞房玩小遊戲，要矇眼找出新娘，而且選好後新郎要親吻找到的「新娘」，故新郎不論選中誰都要吻下去。

眾人起哄下，新郎緊捉着1名美貌伴娘就嘴對嘴親上去，伴娘沒有抵抗，只是尷尬地笑。其實吻下去前，現場伴郎已提醒「新娘有面紗」，但新郎就似沒聽到，到他摘下眼罩時竟露出不滿的表情看住伴郎。而新娘看見丈夫狂吻自己的閨密也沒有阻止，反而在背後開懷大笑。

新郎矇眼選老婆時疑故意選了貌美伴娘，並且嘴對嘴強吻對方。（微博圖片）
新郎矇眼選老婆時疑故意選了貌美伴娘，並且嘴對嘴強吻對方。（微博圖片）

事件引來陸媒及網友大肆批評，不少人認定新郎是故意要強吻伴娘，因他無理由分不清新娘的衣服、高矮肥瘦及用什麼香水等，「傷風敗俗，毫無道德底線」、「跟我當年有點像啊，8個伴娘，我抓到了小姨子，沒敢親」。不過有另一派意見認為，事件與其他婚鬧事件比起來並不嚴重，「所有人都在笑，算啥惡俗」、「新娘和伴娘都沒不樂意，外人管的着嗎？」，亦有人懷疑新娘笑得開懷，背後可能是另有盤算。

然而這場婚鬧的發生時間及真實性均存疑，翻查中國大陸部分影片網站紀錄，該名「新郎哥」並非首次出現，過去2年都過他擔任主角的影片流出，去年1段是他和同1名伴娘玩遊戲時親到嘴，故影片可能是被人翻炒或者只是中國大陸流行的炒作短片。網友又翻出2019年時，該名「新郎哥」又曾以伴郎身份出現，當時他又是親到伴娘。

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文章授權轉載自《香港01》

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