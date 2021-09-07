2工人坐巴士被嫌臭 女「狂噴消毒劑」換座位喊：好臭呀

參與基建工作的工人為了建設香港，炎炎夏日工作自然會大汗淋漓，有些許異味在所難免。不過，最近有網友在討論區發文，指早前在巴士上看到有2名工人上車，被坐在下層座位即被旁邊2名女乘客嫌臭，甚至當場出動消毒噴霧四處噴，最後起身走到上層位置，還大聲說「上去啦，好臭呀！」，場面非常尷尬。

網友批評2名女乘客的行為十分無禮、無品，指如果想躲避氣味沒有問題，但無必要做出令人難堪的動作，更稱應該欣賞基層的「勞動光榮」，理應互相尊重。

該網友日前在親子王國（Baby Kingdom）發文，表示最近乘搭巴士期間，有2名地盤工人下班並坐在下層座位，也們身上傳出明顯的汗臭味，只需坐短途車的樓主沒有調位，但此時車廂通道另一邊的2名女乘客則大動作地拿出消毒噴霧，當場左噴右噴，其中1人甚至大聲地說「上去啦，好臭呀！」，而且還用手不斷撥，令車廂瀰漫尷尬氣氛。

樓主在文中直斥涉事女乘客「沒品」，又指工人平時上班時已非常辛苦。此文一出，不少網友立即批評2名女乘客的舉動，認為她們對地盤工人毫不尊重，又指單純調位本來沒有大問題，但其他行為卻非常沒有禮貌，稱「我會忍住，就算覺得再臭都不會出聲」、「2個女人真的超無品」、「只有沒教養、品德的人先會公開地歧視別人，大家一樣都是在賺錢，你怎麼有資格公開地嫌棄人、羞辱人？」。

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文章授權轉載自《香港01》