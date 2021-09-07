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富貴竹突鑽出多條小蛇還藏多顆蛋 網友笑：蛇比盆栽值錢

香港01 / 撰文：卓柏安
湖南長沙有男子表示，網購買回來的富貴竹突然有多條小蛇掛在上面，十分嚇人。（微博短片截圖）
湖南長沙有男子表示，網購買回來的富貴竹突然有多條小蛇掛在上面，十分嚇人。（微博短片截圖）

家中種植盆栽可以美化家居，但竟然也能埋下嚇人的伏線！中國大陸有網友網購1盆富貴竹之後，發現盆裁竟然掛着10多條小蛇，花盆底部甚至也有大堆蛇蛋，將網友一家人都嚇得要死。網友最後在物業管理人員的幫忙下，將撿到的小蛇都帶去放生，並將盆裁丟掉。

湖南省長沙市有男子從網上購買1盆富貴竹，在家中種植約1個月後，他的媽媽某天早上為盆裁澆水時突然發現上面掛了多條小蛇，嚇得她立即大叫，「它就到處跑，家裏也有，土裏也有」。男子表示，竹上的小蛇長約7至10公分，「當時看了很嚇人，全身雞皮都起來了，看得我小孩都嚇哭了」。

湖南長沙有男子表示，網購買回來的富貴竹突然有多條小蛇掛在上面，十分嚇人。（微博短片截圖）
湖南長沙有男子表示，網購買回來的富貴竹突然有多條小蛇掛在上面，十分嚇人。（微博短片截圖）

男子之後叫來物業公司人員幫忙處理，他自己亦以筷子將小蛇夾起，最後將整盆盆裁放到居住小區後方的小山之中。他說在小山將植物拔出清理時，發現植物根部原來還有十幾條小蛇，更有很多還沒有孵化的蛇蛋。

男子最後表示，將來購買植物時會更加小心，相信事件與植物品種、天氣及季節有很大關係，「平時基本上遇不到，特別是夏天，或者是某種植物特別適合蛇產卵，買這種竹子類的東西我覺得還要小心一點」。

帖文引來網友熱烈討論，有網友笑言盆栽「多生態啊」，建議男子應該繼續種植，並將小蛇們都養大，未來可以將蛇賣出來賺錢。不過亦有人表示，男子將小蛇放在後山，「長大後爬回來怎麼辦？」

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文章授權轉載自《香港01》

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