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女子攀爬海蝕洞「直跌洞底」濺水花 拍片者：有沒有事？

香港01 / 凌逸德
女子攀爬海蝕洞，疑滑腳跌入海水中。圖／擷自影片
女子攀爬海蝕洞，疑滑腳跌入海水中。圖／擷自影片

網路上流傳一段驚險的攀岩影片，片中可見有數人正攀爬著一個海蝕洞，沿海岸線而行、需要徒手攀爬滑石壁。其中一名女子手腳並用，貼着石壁徐徐前行，邊行邊低頭尋找下一個落腳位，此時疑滑腳未有站穩，整個人沿石壁向下滑去，期間手腳曾撞向岩石，最終她直跌入海蝕洞底的海水中，致水花四濺。

這時拍片者大叫一聲「有沒有事？」片段便結束，未有交代該名女子的安危。不少網友認為片中人士應量力而行，亦有人又質疑帶隊者有沒有衡量隊員的能力是否足以應付行程。

有攀山專家指這種「綑邊遊」墮崖與雪山救援一樣困難，提醒香港市民選擇路線及裝備時，要根據體能量力而為。片段僅長約8秒，有至少7名人士在一個狹長的海蝕洞正進行「綑邊遊」，一名相信是帶頭的男子於一處穩固的位置進行拍攝。一名戴粉紅色鴨舌帽的女子緊貼石壁，手腳並用地慢慢向前移動，其間不時低頭尋找下一個落腳點。

隊尾有兩人尚未起步，更向鏡頭高舉拇指。此時，粉紅帽女子疑赤腳，雙手亦未能抓緊石壁，整個人立即沿石壁滑下去，翻身時手部更撞及對面的石壁，繼而直墮洞底，現場尖叫聲四起。惟幸海蝕洞底有水流，料能稍作緩衝，女子墮入海中後，即時水花四濺。拍片男子立即問一句﹕「有沒有事？」並停止拍攝。

影片於網路上瘋傳，不少網友議論紛紛，有人估計片中女子的傷勢不會太嚴重，「下面好像是水流，不用讓救援直升機出動」而也有網友則認為「綑邊遊」是極限活動，危險性高，應量力而為，「為了逞強，沒有評估自己能力，沒有專心集中精神，當作好玩嬉戲，無意識到危險」也有網友質疑，現時不少登山攀爬隊的年齡層普遍較高，直呼「真的不知道什麼叫做危險。」

有人亦留言批評帶隊者需要有專業的技術及有足夠經驗，「帶隊的人要有能力衡量所有隊員的能裏」、「如果趴爬的是高危險的路線，必須要帶齊安全用具，頭盔之類」。

對此，攀山專家鍾建民表示山友喜歡發掘新路線，近來「綑邊遊」愈來愈受歡迎，但萬一墮海位置較深水及狹窄，與雪山冰川上遇險的救援一樣，要吊起傷者非常困難，倘墮下時撞到頭部更是危險，該片段可起警醒作用，山友「綑邊」時要更注意安全。

鍾建民強調，「綑邊遊」必須有同伴，遇險可互相支援；同時需要注意天氣，落雨或停雨不久，石面濕滑，不適合「綑邊」；亦宜穿着防跣的鞋，減低跣腳風險，部份人「綑邊」時會戴頭盔及穿救生衣，均可增加保護，但同時需要更大的體能，因此山友最重要根據自己的體能及經驗，選擇適合的路線及裝備。

延伸閱讀：

行山｜綑邊失足墮海片段　事發地點疑在西貢燕子岩附近

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文章授權轉載自《香港01》

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