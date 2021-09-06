男子睡覺耳朵突疼痛 驚見蟑螂爬入掙扎卡住了

保持生活環境乾淨衛生十分重要，一旦環境充滿食物殘渣，分分鐘惹來蟑螂爬入耳！中國大陸南京1名男子近日晚上睡覺時，因耳朵突然傳來劇痛而驚醒，於是前往醫院求醫。醫生檢查男子耳道時後，發現內有1隻體型較大的蟑螂正在掙扎，相信主因是男子與其他人合住時衛生情況不佳，特別是他會在床上進食，有機會遺下食物殘渣，令蟑螂覓食時進入其耳中。醫生最後以麻醉方式殺死蟑螂，再將之取出，男子並無大礙。

南京市第2醫院耳鼻喉科主任醫生王玉紅近日分享求醫案例，指1名男子晚上睡覺期間因為耳朵疼痛求醫，檢查後發現痛楚來源是耳內有1隻蟑螂，「爬進去了，它身體比較大，就出不來了，所以就不斷地在裏面掙扎，導致他反覆的疼痛」。

男子與其他人合租同住於11樓的單位，竟然有蟑螂爬入其耳內，令不少人都感到好奇。王玉紅估計，事件源於男子居住的單位內沒有人會認真打掃，衛生環境較差，而男子又會在床上進食，有機會存在食物殘渣，變相吸引蟑螂上床覓食，繼而爬入男子耳內。王玉紅最後以麻醉方式殺死耳內的蟑螂，再以鉗子將之整隻取出，最後為病人清理耳朵。

醫生以麻醉方式殺死病人耳內的蟑螂，再以鉗子將之整隻取出，最後為病人清理耳朵。（微博短片截圖）

王玉紅提到，臨床上不時都會遇到蟲子爬進耳朵的案例，除了意外引致之外，有不少都是病人衛生習慣問題。她建議一般人耳朵如果爬進了較小的蟲子，可以利用昆蟲趨光性的習慣，向耳朵內照光，將昆蟲引出來，另外亦可以用食用油將耳朵灌滿，浸泡約10至20分鐘，嘗試將蟲悶死，就算不能將蟲悶死也至少可以減少其活動能力，減輕痛楚。王玉紅最後強調，蟲子入耳千萬別強掏出，以免反而將蟲愈推愈入影響耳膜，有需要時應主動求醫。

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文章授權轉載自《香港01》