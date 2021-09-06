女搭Uber一上車「狂噴消毒液」 司機喝止堅持拒載

疫情下做好個人衛生是基本常識，不過防疫也要顧及他人感受。網路流傳片段，1名女子乘搭網約車Uber時，上車期間拿着疑為消毒劑的液體噴向汽車座椅，司機見狀即時喝停，表明不會容許她噴灑不知明液體，要求她轉乘其他車輛。女子感到愕然，多番解釋指液體不會破壞車輛，又指急需用車，惟司機堅定拒絕接載，最終女子怒極下車。網友看過片段也力撐司機決定，認為女子並無詢問便擅自噴消毒液的做法毫不尊重，認為無論如何也要先獲司機同意。

相關片段於網路流傳，畫面為1輛七人車的車內鏡頭。片中可見，司機到達目的地接載1名女子，女子甫開車門便與司機打招呼，同時以手上的透明液體多番向座椅噴灑才坐下，疑似為消毒液。

司機見女子噴消毒液體後即時喝停，並要求她「轉搭別台車」，直言其車輛不容許乘客噴灑液體，同時提出會為對方取消訂單。女子聞言感愕然，問司機「什麼意思啊你？」，司機遂反問「你噴之前有問過我嗎？」，指因不清楚她所噴的是甚麼液體，「如果是硫酸怎麼辦？」，又指車內全程錄影，會將事件反映至Uber的系統，重申可為對方取消訂車紀錄。

女子解釋指其噴灑的液體不會傷害車輛，她續指自己急需用車，「不可以取消我」，惟遭司機即時反駁：「我為什麼不可以取消呀？你干擾我開車，我怎麼知道你到底在噴什麼液體？」女子其後轉身下車，並向車外的人表示：「拜託幫我叫別台車。」

片段上載後即獲網友瘋傳，不少駕駛者力挺車主，認為涉事女乘客未有詢問車主便擅自噴消毒液是無禮表現，又指含酒精的液體會破壞座椅，故斥停女子不無道理，「沒禮貌也不尊重人，噴之前都不問的，一開門即噴」、「入屋叫人，入廟拜神，上車問禁。始終你只是暫時乘客，短暫租用，未經車主同意妄自動手，氣味不是每個人都接受」、「是酒精嗎？好傷皮椅的！我擦車從來不用酒精」。

延伸閱讀：

住元朗村屋Call的士去市中心 司機卻呻路程短 網民估原因係咁！

連登仔半夜call Uber 司機嫌遠拒載唔願cut單 反鬧爆乘客自私

文章授權轉載自《香港01》