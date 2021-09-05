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大陸開學首日校外有大批人暗中觀察？「圍牆長滿家長」成獨特風景

香港01 / 孫聖然
有家長攀爬上學校外的欄杆。 圖／央視新聞
有家長攀爬上學校外的欄杆。 圖／央視新聞

昨天（1日）是中國大部分中小學、幼稚園的開學日，有不少家長將孩子送入校園後在校外「暗中觀察」，引起網絡熱議。「開學第一天家長統一姿勢」、「今日校園圍牆上長滿了家長」等相繼成為微博熱搜話題。

近兩個月，中國經歷了新一波新冠肺炎疫情、多地暴雨成災等，部分行業受到一定程度的影響。隨著各方面態勢向好發展，中國學生們在經歷了近兩個月的暑假後，於9月1日如期開學。

或是出於不放心的心態、或是出於想了解孩子的校園生活，部分家長選擇在學校外圍的圍牆上，對自己的孩子探頭張望。出現在多地的「長滿家長」的圍牆，還成為當日的特殊風景。

據現場畫面顯示，有的家長蹲下身從圍欄空隙中觀察，有的則攀爬上欄杆從上方觀看，動作都具有一定的危險性。

事件引起網友熱議，「可憐天下父母心」、「上學的時候翻牆出去玩，長大了攀牆看孩子上學」、「孩子上學，考驗的是爸媽的心理素質」、「同一個世界，同一個家長。家長們還是要注意安全」、「很多家長確實會不放心，過幾天就好了，其實孩子在學校適應能力挺強的，每一個孩子都很優秀」。

但亦有網友對家長此舉持反對觀點，認為家長是「焦慮到變態」。對此，《四川日報》旗下的新媒體平台《川觀新聞》發文表示，出現這些問題其實是很正常的，真的可以理解。

《川觀新聞》指，的確可以從培養學生的自律、獨立等角度看去批評這些家長，覺得這些家長對孩子不放手，但不放心孩子是人之常情，並沒有什麼不妥，不要總以「絕情」的眼光看待教育，別笑家長的軟弱。

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文章授權轉載自《香港01》

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