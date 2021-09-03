天花板驚現「貞子」頭髮垂落超恐怖 4歲女童倒吊慘變「活塞女」

天花板突然出現如「貞子」的人頭，實在是嚇死人了！中國大陸1名4歲女童把頭塞進地板油煙機的洞口，但卻無法自行拔出，情況狼狽。樓下住戶抬頭一看，即見天花板出現猶如鬼片的「人頭倒吊」畫面，只見頭髮垂落似貞子現身，可謂極度嚇人。消防人員其後接報到場，花約40分鐘成功將女童救出，身體狀況無大礙。

事件發生在貴州省安順市普定縣，從短片可見涉事的4歲女童頭部朝下卡在一個地板的洞，如同把頭像活塞一樣穿過洞口，卻「不能自拔」動彈不得，而且她的頭髮向下垂，從樓下看上去就像是鬼片中的貞子一樣。

1名4歲女童的頭部意外卡到位卡地板的洞內，需要消防人員到場拯救。（網上短片截圖）

消防人員最後花了40分鐘將女童救出。（網上短片截圖）

消防人員接報到場後，估計洞口約有30公分寬，為了減少拯救行動時對女孩可能造成的傷害，決定先用菜油潤滑洞口位置，再慢慢將女孩的頭向上移動。經過約40分鐘之後，消防人員成功將女童救出，醫護人員檢查女童身體後相信她並無大礙。

報導提到，該個洞口其實是預留安裝抽油煙機的管道，女童意外將頭卡到洞內是因為頑皮，父母發現女童受困後致電119求救。

女童被救出後身體並無大礙。（網上短片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》