心碎！小男孩暑假作業「種西瓜」熟成慘被偷 網笑偷瓜賊：兒大概同班

度過漫長暑假，不少學童滿心期待迎接新學期，卻也有小孩正為還沒完成的暑假作業一個頭、兩個大。大陸一名小男孩有著奇特的暑假作業「種西瓜」，他每天細心呵護，沒想到就在即將熟成之際被小偷偷了，小男孩不禁悲從中來，引起廣大網友的關注，也讓當地警方動起來，稱事件已在核查中。

據《人民網》報導，近日大陸浙江義烏一名小男孩的暑假作業是「種西瓜」，他自述每天細心照料、給西瓜施肥澆水，看著它一天天長大，小男孩很開心。沒想到，就在西瓜即將成熟之際，卻被人偷走了！讓網友不禁搞笑猜想「偷瓜賊」的兒子或許和小男孩是同所學校的，由於快開學了，才出此下策。

廣大網友見小男孩在受訪影片中悲從中來、童顏童語道出一句「心都碎了」，立刻在微博上引起熱議。「嚴懲！這不止是偷了一個瓜，而是傷害了男孩純真無邪的心」、「小朋友的愛和用心都是非常真摯的...希望好好安撫他」、「我爸種的菜也經常被偷，有些小偷自己不勞動，就盯著別人的成果，著實有點可恥」、「雖然兒時的願望是暑假作業被偷了，但這樣的作業偷不得阿」。