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紙鈔拼圖！奶奶離世前將幾萬現金剪碎 媳婦崩潰跪求高手相助

香港01 / 撰文： 朱利安
重慶市1名婆婆日前病逝，家人在其衣櫃發現一大堆鈔票碎片。（微博影片截圖）
重慶市1名婆婆日前病逝，家人在其衣櫃發現一大堆鈔票碎片。（微博影片截圖）

重慶市1名老婦早前因病去世，媳婦後來在其衣櫃找到一大堆人民幣，不過卻全是鈔票碎片，其後才發現奶奶生前將的4、5萬人民幣（約17萬-21萬台幣）現金剪成碎片。全家人花了整整1周，也只能拼回數張完整的百元鈔票，故希望透過網上的力量，找到拼圖高手幫忙。

居於重慶市南岸區的張姓媳婦日前受訪，表示較早前奶奶因病不適，精神非常差，要求家人幫她到銀行領取退休金回家，子女按其意思照做，但萬萬未想到，在奶奶去世後，家人竟從衣櫃找到數袋被剪碎的百元鈔票，總值約的4、5萬人民幣（約17萬-21萬台幣）。

張女形容該筆錢都是奶奶平時省吃儉用而儲下來的退休金，她指所有鈔票均被剪碎，每次拼湊時都先把碎片放滿梳化和地上，按照剪口的紋路分類，「比如我找了1個大角，我就去找另外1個形狀的，拿1張完整的人民幣擺起，去找另外的部位」，無奈這種方法實在太費神和浪費時間，全家人都非常崩潰，有段時間更會每天拿出紙碎看數小時，1周也只能拼出幾張完整的百元鈔票。

記者與張女其後一同到銀行求助，職員亦束手無策，指出只有拼好的鈔票才能受理，讓張女大感失望。記者再向中國人民銀行重慶營業管理部查詢，對方表示，「殘存的（鈔票）面積有四分之三，有到這麼大或以上可以全額兌換；如果殘存的面積只有一半或一半到四分之三之間，只能是半額兌換」。

面對奶奶留下的一大堆碎鈔，張女若要成功兌換，也只能靠人手逐張拼砌，故她希望求助外界，尋求拼圖高手，或者找到更好的方法解決現時困局。

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文章授權轉載自《香港01》

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