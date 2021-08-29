女掉手機幸找回！相簿多了張「流浪漢自拍」 暖心結局網讚翻

隨著科技發展，手機的功能越來越多元，即使價格隨之增漲，人手一機仍是社會常態。但因為手機價格不菲，又記錄許多個人資訊，萬一丟失事主往往會十分心急。近日一名中國網友便分享自己手機失而復得的故事，暖心結局引起網友熱議。

微博「一枚別緻的楓」在個人專頁上發文，她說明日前不小心將手機忘在路邊椅子上，焦急得回去尋找，沒想到手機仍放在原處，讓她大鬆一口氣。她原先以為應該是因為凌晨時較少人經過，手機才沒有被拿走，沒想到打開手機相簿時卻嚇了一跳，「發現了這個流浪漢叔叔的自拍」。

原PO一日凌晨不小心將手機忘在路邊椅子上，沒想到回去找時手機仍在原處，但相簿裡多了一張流浪漢大叔的自拍。圖／取自 微博「一枚別緻的楓」

她理解對方沒有趁四下無人的時候將手機佔為己有，或是竊取資訊，反而是向她開了個小玩笑。沒想到隔了幾天又遇到那位流浪漢，原PO便買了許多食物以表達謝意，她也承諾「我下次如果遇到你，我還會給你買吃的」，並向對方道謝，「謝謝你沒有拿走我的手機」。

原PO也補充那位流浪漢大叔相當善良，「看我一個人，提醒我注意安全」，而大叔也透露自己是在等一個人，原PO也祝福他早日如願。

貼文引起熱議，網友紛紛大讚原PO暖心的舉動，「妳太暖了，這些人確實不容易，他能沒有拿走本質就是好的，對待這些本質好的人多一點溫暖」、「好感動哦，在這個有點抑鬱的午後看到突然就流淚了，謝謝你們的善良」、「估計是叔叔不小心按到了拍照，自己都不知道被拍進去啦！ 是個善良的叔叔，原PO也是個善良的姑娘」。