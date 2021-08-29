人心比「痔瘡」可怕？遊戲為躲言詞審查 超怪異對話笑翻網友

近來中國逐步擴大網路審查，部分言詞不被允許出現於網路論壇、文章，連手機遊戲似乎也受到影響。近期有網友發現一款新上架的遊戲裡人物對話十分怪異，似乎是遊戲公司為了閃躲言詞審查，全面用「痔瘡」取代「瘟疫」，才會造成這般爆笑的結果。

中國近期上架一款遊戲《時空戀結》，劇情設定是現代少女不小心穿越到古代，結識了許多不同身份與個性的男性角色，玩家需與角色互動對話以培養感情。然而許多玩家卻發現劇情對話不太對勁，故事角色不斷提及「痔瘡」，但使用的語境卻與遊戲設定相當違和。

微博「stage1st宅社區」貼出了遊戲中奇特的對話，包括「12歲的時候，我住的小山村，爆發了一場痔瘡」、「得了痔瘡的人，等於宣判了結果，只能靜靜受折磨等死」、「那段時間得了痔瘡，渾身不舒服」、「犧牲自己和孩子，也一定要讓皇子痔瘡好起來」，以及最讓人摸不著頭緒的「親身經歷的我並不覺得痔瘡可怕，人心比痔瘡更可怕」，笑翻許多網友。

原來是因為遊戲公司需要躲避網路審查，才全面將「瘟疫」改成「痔瘡」，微博「風暴降生郭德綱」發文表示自己曾參與製作，「改叫痔瘡是因為瘟疫審核不過，故意改的」，文末他也幽默聲明「我本人絕對絕對絕對沒有痔瘡！」