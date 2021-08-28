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愛情陷阱！同居3年驚覺「姑媽竟是女友本人」 青年崩潰報警

香港01 / 楊倩
「姑媽」許某目前已經被拘留。 圖／杭州公安提供的視頻截圖
「姑媽」許某目前已經被拘留。 圖／杭州公安提供的視頻截圖

中國杭州男子小陸與女網友小楊網戀3年，女方一直以家教嚴、父母反對為由沒有見面，再派出姑媽以考察人品名義住進小陸家，一住就是三年。以結婚為目標交往的小陸不但悉心照料女友的姑媽，3年來還轉賬人民幣十多萬（約新台筆43萬元）給女友，直到上星期，幫姑媽修手機才發現，原來「姑媽」就是女友本人，憤而報警。

近日，浙江杭州公安破獲一起騙案。2017年，28歲的杭州男子小陸在網路上認識了女子楊某，並發展成戀人關系。小陸曾兩次到安徽找女友見面，都被其以被家人逼相親關在家中為由拒絕。2018年，女友稱其姑媽到杭州散心，順便考察一下小陸，讓其好好照顧。小陸熱情地接待了對方，並將其安排在家中居住，姑媽一住就是三年。

在3年戀愛過程中，小楊要求小陸每月給其轉錢作為未來二人結婚的儲備金，見女友打算與自己結婚，小陸欣然同意，3年內，總計轉賬十幾萬元給楊某。今年8月20日，女友姑媽許某的手機保護膜破了，小陸主動幫其拿去貼膜，無意間看到微信聊天記錄，才發現自己朝思暮想卻從未見面的女友與同一屋檐下生活了3年的姑媽許某竟是同一個人，而且還同時與好幾個男人發展網戀。苦惱數天後，前往報警。目前許某已經被捕。

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文章授權轉載自《香港01》

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