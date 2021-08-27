三男去警局調解糾紛 職業病發作順手修冷氣「不用錢啦！」

日前中國大陸警方在派出所內幫三名男子調解紛爭，詢問事情經過並做筆錄時，其中一名男子突然發現派出所的冷氣壞了，一直在滴水。當場讓從事冷氣修理工作的三名男子忍不住「職業病犯了」幫忙修好。最後，連原本的紛爭也調解了，令網友大笑「原來修冷氣可以解決糾紛」、「職業病是個擺脫不了的東西」。

在重慶的3名男子因為發生糾紛，跑到警局調解。在做筆錄的過程中，其中一名男子坐著的位置，剛好可以看到壞掉的冷氣在滴水，男子就不斷問警察那台冷氣為什麼壞掉了？連其他兩名男子都看不下去了，等三人做完筆錄後，就馬上出來幫警察修冷氣，10分鐘內就幫忙修理好，還說不收錢。

看到這則消息，許多網友幽默表示「看來修空調能解決糾紛，我也要學修冷氣」、「職業病是個擺脫不了的東西」、「職業病能戰勝一切」、「哈哈，職業病修冷氣」。