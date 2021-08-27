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富士康招聘考題曝光 8條超燒腦問題令網友崩潰：沒資格鎖螺絲

香港01 / 撰文： 奶茶妹
富士康。本報系資料庫
富士康。本報系資料庫

iPhone 13 將於9月登場，代工的富士康亦有內部流出，不過流出的是招聘考題！一個工廠員工要認識甚麼？近日中國大陸瘋傳，一份深圳富士康廠房的招聘試卷，內有8條燒腦題目，令網友驚訝，大嘆自己連出賣勞力都沒資格：「我只是想去上顆螺絲而已...」

一份據說是深圳富士康人力招聘試題在網上流傳，根據試題，考核的是深圳廠房「普工」，即是普通員工，主要負責工廠內重覆又沉悶、低技術含量的工作。想不到連工廠弟工廠妹，門檻都如此高。雖然這份考卷，未經證實是否真的出自深圳富士康，不過仍引起中國網友熱議，「我都去上螺絲了，還不放過我。」

網上流傳的深圳富士康人力招聘試題。(微博圖片)
網上流傳的深圳富士康人力招聘試題。(微博圖片)

有網友認為，試卷中的問題很簡單，是網上常見的智力題和數學題，也有人質疑題目真實性，指現時行內缺人，更表示「有名有姓都會請」。雖然如此，試卷中的題目也引起大量討論，到底題目的答案是甚麼。小編亦研究了一下，得出了一些參考答案，看來我可以去富士康當工人了。

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文章授權轉載自《香港01》

職場 富士康

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