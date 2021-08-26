超過3億人愛看「油膩大叔」 抖音審「醜」文化成流行？

近期在微博、抖音等平台，最出名的網紅就屬「人類高質量男性」徐勤根。「梳油頭臉粉白」的徐勤根表示自己要徵求與其相配的「人類高質量女性」，其特殊的言行舉止和拍照姿勢在短視頻平台抖音、快手都掀起模仿熱潮。

打開抖音，可以發現「#油膩」的相關話題有4.8億播放、「#油膩大叔」也有3.8億次播放量。而除了徐勤根外，被稱為是人間油田的網紅「田一名」也獲得追捧。這股「油膩之風」會吹多久呢?

抖音「油膩」成顯學

「這是一個關於人類高質量男性求偶人類高質量女性的一個視頻的介紹。」影片中主角徐勤根自稱是29歲的江西人，身高185公分體重75公斤。他提到自己從事投資，智商高體力好，還很會拍照，而他獨特的拍照姿勢更成為他爆紅的關鍵。網友稱其「油膩」「自負」，但這些特點也吸引大家爭相模仿。

其實油膩一詞源於2017年的網絡熱詞，最早來自微博，後因作家馮唐發佈文章《如何避免成為一個油膩的中年猥瑣男》，「油膩中年」遂成為網路流行語，並有許多人拿來群嘲。根據百度百科，其定義是「用來形容人活得不清爽、不體面、不優雅」。

但對比原先的「油膩」特徵多指不注重身材保養、不修邊幅、談吐粗魯等，現在有「矯情做作」的意思，主要是與「自然清爽」作參照。而前段時間，歌曲《熱愛105 °C的你》在中國大陸爆紅，「用最油膩的方式唱最清爽的歌曲」，被網友封為「人間油物」的田一名也因為油膩的唱法爆紅。網友笑稱表示「看他的影片，讓我可以直接炒菜」「雖然不知道為何，但我看了就停不下來。」

自嘲吸引流量？ 流量如何變錢

「微信公眾號@刺猬公社」提到，除了徐勤根、田一名外，教人「怎麼更帥/可愛」的美有姬老師、「撒嬌女人最好命」的玫瑰女人等博主都扛起短視頻領域的「油膩大旗」，讓油膩學進一步擴散。

「刺猬公社」分析，憑藉誇張、做作，令人尷尬的行為舉止讓自己的視頻飛速傳播，這些網紅用油膩特徵在「風格」上自成一派，深入人心，讓人難以忘懷，滿足了網路人群的「審醜獵奇」需求。

田一名唱《熱愛105 °C的你》吸引許多網友觀看。(抖音)

油膩學易於模仿使其成為潮流。動作表情盡可能地誇張，盡量提高趣味性，只要讓受眾「感到不適」就成功了。但「刺蝟公社」認為，這跟之前火遍全網的「土味」視頻一樣，在潮流失去熱度後就會成為「過氣老梗」。

但已經走紅的這些油膩網紅已經靠名氣獲得更多的機會和金錢。徐勤根在爆紅後短時間內接了啤酒代言以及虎牙的直播首秀。一開始，徐勤根曾發微博提到，以後會多發 「哲學，法律，心理學，國際政治」等知識領域作為微博的主要內容，會「較少涉及個人生活」及「商業廣告」「新聞資訊」等，網友多認為他是一股清流，沒有因爆紅迷失自己。

但隨後，徐勤根就宣佈開通付費粉絲群，年會費人民幣7.5萬元(約新台幣32萬元)，月會員費用也高達2.5萬元(約新台幣5800元)，徐勤根稱自己可以提供涉及全球及國內金融衍生品交易方面的高價值金融經濟信息和情報，還可以提供諮詢服務，也真的有人加入。「人類高品質男性涉嫌殺豬盤」的消息引發爭議更登上熱搜，徐勤根的帳號現已被禁言。

網友批徐勤根急於變現，卻不清楚自己走紅的原因並非專業的財經知識。對比之下，網紅田一名則是決定繼續在唱歌主播的路上深耕，網友評價其更懂得自己的定位和追求。

田一名除是平台簽約主播、拍短視頻接商務合作外，日前也以網紅主播的身份進駐綜藝節目。他在節目上提到，「覺得自己是一個丑角，自己也想用喜歡的方式把這個丑角做到極致，」他也提到，雖然有辱罵他的人，但大多數人其實很友好。亦有評論認為，「油膩網紅」的走紅其實比起審醜，也是一種審美的多元，不一樣的風格的網紅竄出，未嘗不是一件好事。

官媒：審醜之風需剎一剎

而在徐勤根因組建粉絲群收費微博帳號被封，對於這樣的「審醜」文化，官方態度則是認為，不該讓互聯網成為「低俗趣味的集散地。」

央視網批評，一個徐勤根變現成功，就會有無數個徐勤根聞風而來、逐利起舞。認為如果「黑紅也是紅」「流量就是錢」成為顛撲不滅的公式，那麼高雅就會在低俗面前敗下陣來，「劣幣驅除良幣」就會成為可怕的現實，終究於網路內容和輿論生態無所裨益。

央視網提到，「應該刹一刹『審醜』之風，讓網路環境變得風清氣正，平台方必須扭轉「流量為王」的逐利導向，對內容進行更加嚴格的審核和把關。

延伸閱讀：

國家衛健委發布口罩新規 倡公眾家中備高級別防護口罩

澳門破防逾年零確診斷纜 南京Delta疫情蔓延逾10省

文章授權轉載自《香港01》