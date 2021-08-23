逛大賣場走失！保全問「爸爸名字」 4歲女童淚喊：死懶鬼

小孩子注意力較容易分散且好奇心強，所以在人潮多的地方就較容易走失，日前就有一名4歲女童跟家人走散，隨後被賣場的工作人員發現，並帶到服務中心，沒想到在負責人員詢問女童爸媽的名字時，她的回應卻讓全場笑翻。

綜合陸媒報導，現年4歲女童是和父親一同到賣場逛街，但因為人多擁擠，就不小心和父親走散。找不到父親的她，就來到一間玩具店裡，看到店員後便開始嚎啕大哭。

店員也依照規定聯絡保全，並將女童帶到賣場內的服務中心，直到保全了解事情的經過後，就決定透過賣場廣播尋找女童的爸爸，因此問了她「妳爸爸叫什麼名字？」沒想到女童竟流著淚回應「我爸爸叫死懶鬼！」

當下，保全以為是自己聽錯，便再一次的詢問女童父親的名字，結果她認真又委屈的說「他就叫死懶鬼呀！我媽媽都是這樣叫他的」，這童言童語也讓在場的保全和服務人員笑成一片，保全也只好在廣播中說「死懶鬼！死懶鬼先生，你女兒跟你走丟了，請到一樓服務中心接走她…」。

最後，幸好女童的爸爸有聽到，也意識到廣播說的人正是自己，只好尷尬的走進服務中心，將女童安全的接回家，結束這荒唐的鬧劇。