快訊

高溫36度以上！吳德榮：周四至下周一 本月最熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸女穿和服做核酸檢測遭拒 網友：是工作服勿為難打工人

香港01 / 蔡苡柔
廈門有女子穿和服做核酸檢測被志願者勸返。 圖／截圖自影片
廈門有女子穿和服做核酸檢測被志願者勸返。 圖／截圖自影片

近日中國大陸廈門有一女子穿和服做核酸檢測，遭到志願者勸阻，要求她回去「換了衣服再來（做檢測），該女子全程配合。對此網友們評價不一，有人批評是上綱上線，也有眼尖的網友發現她的和服上有工作牌，認為她應該是附近的員工，希望網友不要「為難打工人」。也有網友批評該志願者「管太多」。

而8月23日一廈門女子穿和服去做核酸檢測被拒的影片在網絡流傳並登上熱搜。從該影片可以看出，該女一到檢測站，就有志願者喊她「日本人」，要她「換了衣服再來」，而該女子也全程配合。

對此網友反應不一。但許多網友認為，做核酸檢測並沒有著裝規定，不該上綱上線。也有網友發現她的和服上有工作牌，推測應該是附近日本料理店的員工過來做檢測。但是一派網友則提到，換衣服並不會花費多少時間，穿工作服去檢測也不妥。

去年10月，有一對情侶穿和服遊杭州西湖遭到路邊阿姨訓斥，該事件引發廣大討論，有人認為大家有穿衣自由；但也有評論提到，西湖附近設有淞滬會戰八十八紀念碑，埋葬著在抗日戰爭中犧牲的烈士們，在西湖邊穿和服不合適。顯見穿和服的地點亦是關鍵。

今年是日本投降76周年，8月15日多名日本政要參拜靖國神社以及早前中國當紅藝人張哲瀚赴靖國神社照片被翻出，引起網絡反日情緒高漲，豆瓣更湧現給日本電影、紀錄片一星負評的情況。

延伸閱讀：

張哲瀚遭批崇日後微博被禁言 網友瘋傳與「小泉純一郎兒子」合影

中國藝人張哲瀚舊文被翻出 遊靖國神社曬日本軍旗成「崇日」證據

文章授權轉載自《香港01》

和服 抗日戰爭 廈門

相關新聞

逛大賣場走失！保全問「爸爸名字」 4歲女童淚喊：死懶鬼

小孩子注意力較容易分散且好奇心強，所以在人潮多的地方就較容易走失，日前就有一名4歲女童跟家人走散，隨後被賣場的工作人員發現，並帶到服務中心，沒想到在負責人員詢問女童爸媽的名字時，她的回應卻讓全場笑翻。

陸女穿和服做核酸檢測遭拒 網友：是工作服勿為難打工人

近日中國廈門有一女子穿和服做核酸檢測，遭到志願者勸阻，要求她回去「換了衣服再來（做檢測），該女子全程配合。對此網友們評價不一，有人批評是上綱上線，也有眼尖的網友發現她的和服上有工作牌，認為她應該是附近的員工，希望網民不要「為難打工人」。也有網民批評該志願者「管太多」。

男跌倒「醒來一臉血」仍直喊要上班 網大嘆底層打工人心酸

在早上的繁忙時間，大部份地鐵站皆人來人往。近日中國上海市1名男子，在早上通勤的繁忙時間乘搭地鐵，惟疑似因癲癇發作，倒在車廂內並撞傷眼角流血。不過，即使一臉是血，男子醒來後的第1句說話竟是「我要上班」，事發片段引來網友討論。

吐槽青島韭菜餃貴…網紅傳被打 當地人：餡是蝦仁

經常在各地吐槽「物價太貴了」的短影片網紅姜濤在山東青島踢到「鐵板」。

上海婦足浴店1年花300萬人民幣 網驚：夠開一家店了

上海市民王女士投訴，自己67歲的母親被足浴店誘導消費，店家聲稱可用按摩配合藥引「激活荷爾蒙」，根治該婦抑鬱症，致其一年內...

豪車停杭州4S店22天 竟要人民幣16萬停車費

杭州一位賓利車主李先生，日前把車子開到4S店維修，竟被收16萬元（人民幣，下同，約2.4萬美元）的「工位占用費」，否則不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。