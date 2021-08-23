男跌倒「醒來一臉血」仍直喊要上班 網大嘆底層打工人心酸

在早上的繁忙時間，大部份地鐵站皆人來人往。近日中國大陸上海市1名男子，在早上通勤的繁忙時間乘搭地鐵，惟疑似因癲癇發作，倒在車廂內並撞傷眼角流血。不過，即使一臉是血，男子醒來後的第1句說話竟是「我要上班」，事發片段引來網友討論。

事發於上海市地鐵18號線，1名男子日前突然在乘搭地鐵期間，疑因癲癇發作而跌倒於車廂內，眼角被撞傷，滿臉都是血。然而，男子醒來後第1句話卻說：「我要上班」，當時明顯仍未完全清醒，旁邊的駐站警察和地鐵職員也無奈地指，「不是上班，你眼角開了，怎麼上班？」，並一同將男子拉出車廂。最後男子在神志清醒後，表示能自行前住醫院求診，職員便讓他離開。

影片流出後，不少網友大嘆心酸，並認為當事人是擔心被扣工資，或者失去勤工獎，才會受傷之下也堅持上班，「成年人的世界就是很不容易」、「遲到扣半天工資，資本家讓底層打工人不敢做人」、「主要是一天不去…全勤就沒了吧…」。

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文章授權轉載自《香港01》