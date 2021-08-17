絕命終結站真人版？男子路邊攔計程車 下秒遇高空墜鋁窗
《絕命終結站》真人版？網路上流傳片段，香港1名男子在佐敦攔計程車時，剛坐進車廂僅1秒，還未及關上車門，旁邊竟突然天降飛窗，整個鋁窗連同玻璃在計程車車門旁邊應聲碎裂，碎片幾乎擊中男子及計程車身，幸好事件中無人受傷。驚險過程引來網友熱議，紛紛認為涉事乘客「大命」，一旦延遲上車數秒，後果已不堪設想。
多個駕駛群組流傳一則驚悚影片，畫面中的1名男子於在路邊攔計程車，在司機協助下將物品放進車尾箱便從左邊車門上車。當男子踏進車廂坐下僅1秒，還未及關上車門時，旁邊竟突然有1個鋁窗從天而降，玻璃應聲碎裂散落一地。
玻璃窗高空墜下的巨響令男子、計程車司機及街上的行人也大嚇一驚，幸好並無造成人命傷亡。男子驚魂未定從車內探頭觀看，計程車司機則落車視察車門情況，確認未有財物受損後才返回車上。
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文章授權轉載自《香港01》
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