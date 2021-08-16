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「中國版鐵達尼」耗42億7年未完工 鏽跡斑斑似沉船打撈上岸

香港01 / 姜庚宇
翻版鐵達尼鏽跡斑斑。 圖／九派新聞
翻版鐵達尼鏽跡斑斑。 圖／九派新聞

中國四川七星集團2014年投入人民幣10億元（約新台幣42億元），要在大英縣等比例打造中國版「鐵達尼號」（Titanic，內地稱泰坦尼克號）郵輪，同時將打造一個鐵達尼小鎮，形成全方位主題旅遊休閒景區。不過外界發現，原定2016年要對外開放的鐵達尼號遲遲未能完工，這艘「郵輪」至今仍只有船身，且在日曬雨淋下變得鏽跡斑斑，如打撈上岸的沉船一般。

據大陸傳媒《時代周報》報道，2014年，七星能源投資集團董事長蘇紹俊在香港宣布了一個野心勃勃的計劃——投資10億元，按原比例重建鐵達尼號。蘇紹俊認為，既然美國能把中國功夫、熊貓拍成電影「回頭」來賺中國人的錢，「為什麼不能把泰坦尼克號做好，賺外國人的錢呢？」

翻版鐵達尼號工程在2014年5月起動工，時任中國旅遊協會副會長兼秘書長張潤鋼表示，「這是一個比肩甚至超越迪士尼的產品，與萬達文化旅遊城一起，將成為中國當代旅遊的經典產品。」不過，七星集團先是牽扯上官員貪污的醜聞，隨後又出現資金短缺的問題，導致工程延宕，對外開放時程一拖再拖。

蘇紹俊於2019年時再度對外宣布，船體建造已經完成三分之二，大概4、5個月後會完成，接下來還要進行內部裝飾，預計2020年全部完工後對外開放。及至今年4月，作為翻版鐵達尼姊妹項目的「海洋之心」在重慶舉行推介會。當時，已經成為永樂七星文化旅遊開發有限公司董事長的蘇紹俊仍不忘推薦翻版鐵達尼號。

如今，這艘「鐵達尼號」仍持續動工，不過，從外觀上看和幾年前的模樣並無不同，一層深紅色的鐵鏽布滿整艘船體，距離「首航之日」仍遙遙無期，引起網民質疑。

對此，永樂七星文化旅遊開發有限公司周四（12日）發表聲明稱，由於鋼材漲價令項目的資金變得緊張，一直與鋼廠聯絡，預計船體工程會在年底前完成，「相信在不久的未來，遊客便可感受到一百多年前鐵達尼號的極致奢華。」

真實版鐵達尼號：耗資150萬英鎊　三年完工

真實版的鐵達尼號，是其服役時間全世界最大的海上船舶，號稱「永不沉沒」、「夢幻之船」，頭等艙在設計上追求舒適和奢華的最高水準，設有健身房、游泳池、接待室、高檔餐廳和豪華客艙。

鐵達尼號耗資150萬英鎊（現時約合5788萬新台幣）建造，從1909年3月31日起動工，1911年5月31日下水，翌年3月31日完工，從建造到完工花費3年時間。但4月10日首航到紐約，在途中就發生擦撞冰山沉默的嚴重災難，造成2,224名船上人員中1,514人罹難，船長、總設計師亦葬身，成為近代史上最嚴重的和平時期船難。

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文章授權轉載自《香港01》

鐵達尼號

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